Rocky podría estar nominado al Óscar a Mejor Actor. 'Proyecto Salvación' tiene un plan para que destaque más allá de los efectos visuales

De vez en cuando, la Academia de Hollywood quiere premiar a algunas películas (o más bien a parte de las mismas), pero no sabe exactamente en qué categoría meterlas. Por eso, en 1972 nació el "Premio al Logro Especial", que fue para los efectos visuales de 'La aventura del Poseidón'. Desde entonces ha ido a destinatarios tan variados como el creador de los aliens de 'Star Wars', Ben Burtt; la dirección de animación de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'; o la primera película hecha por ordenador, 'Toy Story'. Ahora, 31 años después de ese último premio, algunos se preguntan si es el momento de desempolvarlo para dárselo a Rocky.

Amaze, amaze, amaze

Si has visto 'Proyecto Salvación', lo más probable es que hayas salido absolutamente enamorado de su alien-piedra co-protagonista. Tanto, que muchos se han preguntado sobre sus posibilidades reales de ser nominado al Óscar. ¿Puede competir un muñeco con personas hechas y derechas? Pues sorprendentemente, tal y como revela Variety, así es: Rocky podría estar nominado a Mejor Actor de Reparto.

Bueno, no Rocky, claro, sino su marionetista, James Ortiz, que bajo las reglas actuales podría ser considerado para las categorías de actuación. Y no es la única gala de premios por donde puede desfilar: los Critics Choice, los Actor Awards y los BAFTA no tienen nada específico en sus reglas que pueda dejar a Ortiz sin su nominación. Tan solo los Globos de Oro tienen reglas que van contra su posible premio, pero, si la tendencia continúa, ¿quién sabe? Las reglas están para cambiarlas.

Sin embargo, es casi más probable la otra opción, si la Academia le quiere dejar fuera de las categorías principales pero aún así destacar su labor: la del Logro Especial. Aunque, siendo honestos, en estos tiempos en los que los Óscar buscan recortar tiempo a la desesperada, lo más probable es que Ortiz acabe metido dentro del grupo que acabe con la previsible nominación a Mejores Efectos Visuales, pero... ¿Quién sabe? Uno solo puede soñar con que a Rocky le den su merecidísimo premio.

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