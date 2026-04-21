'Proyecto Salvación' consiguió la canción de Harry Styles a última hora y de manera casi improvisada. Con los Beatles no fue más fácil

Reconozco que 'Proyecto Salvación' ha logrado algo que creí que nadie conseguiría nunca: que me pase los días canturreando una canción de Harry Styles. Concretamente, como adivinarás si ya has visto la película, 'Sign of the times', proveniente de su disco debut de 2017 y que no escuchamos proveniente de su boca, sino de Sandra Hüller en un karaoke absolutamente inolvidable. Sin embargo, la sorpresa es que ni siquiera estaba en el guion... y conseguir los derechos fue una misión casi imposible.

Welcome to the final show

Tal y como Chris Miller le ha contado a Billboard, en un principio la escena del karaoke no era tan importante, pero cogieron la idea de la vida real: "Fuimos al USS Abraham Lincoln en San Diego y nos dimos cuenta de que las partes más interesantes del barco eran los espacios sociales. Algunos de ellos tenían todo tipo de cosas raras, como 15 versiones de 'Monopoly' y una máquina de karaoke. Pensábamos que esta es también una película sobre la ansiedad social y la manera en que nuestras conexiones con los demás se vuelven valiosas".

Sin embargo, Ryan Gosling escuchó a Hüller cantando en su camerino y, al descubrir su voz, le tuvo que decir "¿Puedes cantar? Por favor, canta en la película". Ella aceptó con una condición: elegir la canción. Y efectivamente, escogió 'Sign of the times', porque era la que cantaba con su hija. ¿El problema? Solo les quedaban 36 horas de rodaje en el barco, y tenían que lograr los derechos, ensayar y grabar la escena. No, no fue fácil.

Kier Lehman, supervisor musical de 'Proyecto Salvación', acabó llamando a todos los jefazos de Universal Music, hasta que su CEO, Jody Gerson, se puso en contacto con Styles: "Le dijo que iba a ser una película especial". El cantante aceptó a última hora: "Justo a tiempo para que cantara, pero por los pelos. No pudo prepararse". De hecho, Phil Lord aclara que solo rodó dos versiones de la escena: "Tampoco le dijimos a nadie lo que iba a hacer, así que esas reacciones del reparto son genuinas".

Casualmente Styles está presentando su nuevo disco, 'Kiss all the time. Disco, occasionally' y este empuje le ha venido de perlas. Sin embargo, no es la única canción que les costó conseguir. El libro original está plagado de referencias a The Beatles, y, obviamente, los directores querían tener al menos una canción del grupo, algo que suele ser prohibitivo en cuanto a presupuesto y que, además, se suele rechazar: "Lo primero que me dijeron es que sería muy cara, y que necesitaban mucha información para tomar una decisión final".

Les enviaron guiones, un primer corte y hasta el montaje final de la escena para que entiendan bien por qué 'Two of Us' era necesaria: "Pegaba perfectamente. La canción trata sobre la amistad de John y Paul, pero también sobre Ryan Gosling y Rocky". El resultado final salta a la vista: un diseño sonoro fabuloso para una película destinada a la grandeza. Amaze, amaze, amaze.

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