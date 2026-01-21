"Con la IA surgirán más talentos y habrá más contenido". Chris Pratt nos habla del futuro, su posible retorno a la comedia y su admiración por los críticos

Lo primero que le dije a Chris Pratt, nada más verle, es lo mucho que recuerdo a Andy Dwyer, su personaje de 'Parks and recreation', y la influencia increíble que la serie tuvo en mi vida. Se lo dirán veinte veces cada día, por supuesto, pero, al fin y al cabo, ¿cuántas oportunidades vas a tener en tu vida de decirle cara a cara a alguien lo importante que ha sido para ti?

Pratt estuvo en Madrid la semana pasada presentando 'Sin piedad', su nueva película de acción y ciencia-ficción en la que una jueza creada por IA juzgará si ha matado a su esposa, y aprovechamos para preguntarle su punto de vista sobre la IA, su futuro en el cine y la importancia que le da a las críticas. ¡Os dejo con ella!

Randy Meeks (Espinof): 'Sin piedad' es, de alguna manera, ambivalente sobre el uso de la IA en la justicia. ¿Cómo lo ves tú, especialmente en tu campo, el cine? ¿Crees que podría haber un futuro de coexistencia o la rechazas por completo?

Chris Pratt: No la rechazo por completo. Creo que hay un futuro de coexistencia. Pienso que es inevitable y que ya estamos coexistiendo con la IA. Sin embargo, por aclararlo, se puede ser preciso sobre cuánto se incorpora o cuánto te beneficia incorporarla. No puedes reemplazar a un director de fotografía, ni la visión en la cabeza de un director, ni la humanidad en la actuación de un actor. Hay cosas irremplazablemente humanas en las formas de arte, especialmente en el cine.

Ahora bien, hay muchas formas de agilizar los efectos visuales. Creo que ciertos trabajos inevitablemente se subcontratarán a la IA porque es una industria y, al final, un negocio. No me tomo eso a la ligera y detesto que alguien sea desplazado de su trabajo, es una mierda, pero espero que, al reducir los costos de producción, haya más oportunidades para que cineastas, escritores y actores hagan sus propias películas. Si puedes hacer tu blockbuster de 200 millones de dólares por muy poco dinero, surgirán más talentos y habrá más contenido. Esa es mi visión cautelosamente optimista.

RM: Y hablando de la industria, desde hace tiempo te hemos visto hacer mucha ciencia ficción y películas de acción. Personalmente me encanta que estés comprometido al género, pero me gustaría saber si alguna vez has considerado volver a la comedia al estilo de 'Parks and Recreation' o a hacer películas de prestigio. ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de Chris Pratt?

CP: No lo sé, la respuesta es que me gustaría seguir sorprendiéndome y desafiándome a mí mismo. Me encantó estar en 'Parks and Recreation'. La comedia es lo más fácil y natural para mí; siempre son mis instintos cómicos los que surgen. Siempre que hago una película como esta, el director me dice "Deja de intentar ser gracioso, esto no va de ser gracioso", y yo "Ay, perdona". Mi verdadera pasión es la comedia, crecí queriendo hacer reír a la gente en una familia que se reía de cada momento de dolor, la adoro. Me gustaría volver a hacerlo cuando sea el momento adecuado.

En cuanto a las películas de prestigio, me encantan los Oscar, he visto casi todas las películas. Sigo viendo la lista, pero adoro ver a esos actores haciendo cine de prestigio y cada vez que veo una, sueño con trabajar con algunos de esos cineastas. Simplemente, no hay tanto tiempo en tu vida para hacerlo todo y, a su vez, me lo tomo como un desafío. La belleza de mi profesión es que, a diferencia del fútbol profesional o algo parecido, un hombre de 46 años ni siquiera ha pasado su mejor momento, puedo trabajar hasta los 70, 80 o 100 años. Tengo décadas para explorar todo esto, o eso espero. Me encantaría hacer reír a la gente y colaborar con directores increíbles para intentar algo que nunca he hecho en términos de interpretación. Creo que soy capaz de hacerlo todo.

R: Espero que sí. Le hago a todo el mundo esta pregunta: cuando sale una película en la que apareces, ¿lees las críticas profesionales, entras en redes sociales, miras Letterboxd o prefieres no saber qué pensó la audiencia para vivir en paz?

CP: Depende, ¿no? Si son excelentes críticas, me encanta leerlas. Pero con el tiempo he aprendido, gracias a la experiencia y algunos de los profesores y mentores con los que he trabajado, que lo mejor para la salud mental y espiritual es alejarse del todo del resultado y de la reacción, ya sea positiva o negativa. Si dejas que lo positivo te llene, inevitablemente lo negativo te agotará. Hay que tener una paz arraigada en algo más real que el mundo artificial de Hollywood y los críticos: la mía se encuentra en mi fe, mi esposa y mis hijos.

Pero periódicamente me gusta leerlas para tomarle el pulso a lo que a la gente le gusta o no, y ser crítico con uno mismo es inevitable y bastante importante para evolucionar como artista, pero no puedes tomártelo demasiado en serio. A veces, para ser honesto, creo que los críticos están un poco fuera de lo que realmente gusta en realidad, O quizá simplemente no les caigo bien o quizá sí. Y si hago algo terrible, alguien a quien caiga muy bien probablemente dirá que es bueno, y al revés, ¿sabes?

Por cierto, yo sería un crítico horrible. Admiro la profesión porque requiere de una habilidad real. Conozco a muchos actores que dicen que odian a los críticos. Yo no los odio, creo que lo que hacen es muy duro. ¡A mí me gusta todo! Leo una crítica que dice que una película es mala y yo pienso: "¿De qué hablas? ¡Me pareció genial!". No lo entiendo. No sería un buen crítico, no tengo grandes habilidades de pensamiento crítico.

RM: Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido una entrevista muy agradable. ¡Muchas gracias!

CP: ¡A ti!

