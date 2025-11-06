David Harbour dice que cambiaría "todo o nada" de su vida en medio de la polémica con su exmujer y Millie Bobby Brown antes del final de 'Stranger Things'

David Harbour atraviesa un momento muy delicado en todos los frentes. El actor estadounidense, conocido por interpretar a Jim Hopper en 'Stranger Things', se ha convertido en el centro de varias polémicas que coinciden con el inminente estreno de la temporada final de la serie de Netflix.

Por un lado está su separación de la cantante Lily Allen, que acaba de publicar West End Girl, un disco inspirado en su ruptura matrimonial; y por el otro, los rumores de que su compañera de reparto, Millie Bobby Brown, presentó una queja formal contra él por "acoso e intimidación" durante el rodaje de los nuevos episodios.

Silencio, acusaciones y rodajes cruzados

El Daily Mail asegura que Brown interpuso una queja interna ante la productora por el comportamiento de Harbour en el set, describiendo "páginas y páginas" de incidentes relacionados con "acoso y trato intimidatorio", aunque sin ninguna acusación de índole sexual. Según la publicación, la actriz estuvo acompañada en todo momento por un representante personal durante la grabación de la quinta temporada, que concluyó en diciembre de 2024, y Netflix habría abierto una investigación interna que "duró meses". La plataforma no ha confirmado ni desmentido el proceso, y ni Brown ni Harbour se han pronunciado directamente sobre el asunto.

Mientras tanto, el actor se ha mantenido en un perfil bajo. Sus redes sociales permanecen inactivas desde hace más de dos meses -coincidiendo con el inicio del proceso de divorcio de Allen-, aunque desde el entorno de la producción aseguran que la razón por la que está más ausente es profesional: Harbour está rodando 'Vengadores: Doomsday', la nueva película del universo Marvel en la que retoma su papel del Guardián Rojo.

Sin embargo, su ausencia no ha pasado desapercibida: el actor apenas aparece en el tráiler final de 'Stranger Things 5' y no ha compartido ningún contenido promocional, al contrario que otros compañeros. Además, también se ha hecho viral una entrevista con Brown de hace meses en la que, cuando le preguntan a la actriz sobre su boda y el hecho de Harbour fuera a oficiarla. Ella responde riéndose algo incómoda, diciendo "sí... No sé cómo sentirme con respecto a eso". De hecho, menciona en su lugar a otro de sus compañeros de reparto, Matthew Modine, que fue quien ofició la ceremonia al final -la respuesta se puede ver a a partir del minuto 11:10-.

En una entrevista concedida a Esquire antes de que estallara la noticia, Harbour comentó si cambiaría algo de su vida. "Cambiaría todo o nada", respondió. "O aceptas tu camino por completo y te das cuenta de que incluso el dolor, los tropiezos y los errores forman parte del viaje, o lo cambias todo". Más adelante añadió: "Si nunca has pasado por nada, ¿qué tienes realmente para ofrecer como artista?".

El actor también habló de su relación con los jóvenes protagonistas de 'Stranger Things0, a los que definió como "un grupo de chicos muy buenos", y explicó que siempre trató de transmitirles la importancia de mantenerse fieles al arte por encima de la fama. "Me encantaría ver a Gaten [Matarazzo] interpretando al Rey Lear cuando tenga 70 años", dijo. "Me gustaría ver ese tipo de carreras en ellos".

En paralelo, la vida personal de Harbour sigue ocupando titulares. Y a todo ello se suma el hecho de que Harbour podría no formar parte tampoco, según apuntan fuentes como Vanity Fair, de la gira promocional del desenlace de 'Stranger Things', una ausencia que no es del todo segura y que se puede atribuir a los mencionados compromisos profesionales. Sin embargo, lo que está claro es que llega en el peor momento posible.

