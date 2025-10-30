Los protagonistas de 'Stranger Things' se preparan para el último asalto contra la versión más aterradora de Vecna hasta ahora en el épico tráiler de la temporada 5

Netflix acaba de publicar el tráiler completo de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', prometiendo una despedida épica. Con casi tres minutos de duración, el avance está cargado de emoción, acción y nostalgia, además de anticipar un enfrentamiento final contra una versión aún más aterradora de Vecna. La serie, que marcó a toda una legión de espectadores desde su estreno en 2016, regresa con un tono más oscuro y una historia que llevará a sus protagonistas al límite mientras Hawkins se hunde en el caos.

Un último asalto

Según señala Ross Duffer, cocreador, productor ejecutivo, guionista y director de la serie:

"Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza con cierto caos porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada arranca a toda velocidad desde el principio"

"No están viviendo una vida normal. Nada en Hawkins es normal ya… su libertad de movimiento está restringida y hay cámaras de Gran Hermano por todas partes. Así que no solo están activos, sino que su vida cotidiana es todo menos normal" añadió Matt Duffer. Esa sensación de encierro marcará el tono de una temporada que combina el drama humano con una gran escala cinematográfica.

La temporada final se estrenará en tres partes durante los grandes festivos de Navidad: cuatro episodios el 27 de noviembre, tres episodios el 26 de diciembre y el episodio final, el 1 de enero.

Según la sinopsis oficial, la historia se sitúa en el otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez.con Hawkins en cuarentena militar tras la apertura de las Grietas. Vecna ha desaparecido, pero la amenaza crece a medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will.

