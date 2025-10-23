El final de 'Stranger Things' hace historia y da el salto al cine tras un inesperado cambio de planes por parte de Netflix

Que la temporada 5 de 'Stranger Things' va a ser un antes y un después para Netflix es algo que todos tenemos claro desde hace tiempo. Es cierto que la plataforma ha estrenado fenómenos aún mayores, pero la serie de los Duffer sigue siendo especial y Netflix acaba de anunciar que va a estrenar su último episodio en cines de forma simultánea a su lanzamiento en streaming.

Por ahora, Netflix ha confirmado que el episodio final de 'Stranger Things' podrá verse en 350 cines de Estados Unidos y Canadá. La primera proyección coincidirá con la fecha (el próximo 31 de diciembre) y hora de publicación del episodio en Netflix. Será un evento limitado, pero no tanto como a un único pase, ya que seguirá disponible en salas al día siguiente.

Lo curioso es que hace unas semanas se mencionó mucho la negativa de Netflix a hacer algo así y cómo eso molestó a los Hermanos Duffer, creadores de la serie. Casualidad o no, poco después se anunció su marcha de la plataforma y que habían firmado un contrato con Paramount, donde una de sus principales motivaciones era hacer películas para verse en cines...

Los Duffer están encantados

No está muy claro qué es exactamente lo que ha cambiado desde entonces para que Netflix haya hecho un cambio radical de estrategia -¿quizá el enorme éxito que ha conseguido 'Las guerreras K-Pop' durante su paso limitado por cines?-, pero los Duffer están encantados y han lanzado un comunicado recogido por The Hollywood Reporter en el que mencionan lo siguiente:

Estamos sumamente emocionados de que los fans tengan la oportunidad de vivir el episodio final de Stranger Things en cines. Es algo con lo que hemos soñado durante años, y estamos muy agradecidos con Ted, Bela y todo el equipo de Netflix por hacerlo realidad. Poder verlo en pantalla grande, con un sonido e imagen increíbles y una sala llena de fans, es la manera perfecta —¡nos atrevemos a decir increíble!— de celebrar el final de esta aventura.

Lo que sí es innegable es que se trata de un movimiento sin precedentes, pues algunas películas sí dejaron ver episodios en cines después de su estreno en televisión o streaming, pero hacerlo de forma simultánea es algo inédito. Lo curioso es que a lo que más recuerda es a esos movimientos que iniciaron en su momento el auge del streaming lanzando películas en cines y para poder ver en casa al mismo tiempo...

