'Stranger Things' desvela uno de los mayores secretos de la temporada 5 para acallar los rumores: la duración real de sus episodios

Uno de los mayores misterios que quedaba por resolver sobre la temporada 5 y final de 'Stranger Things' era la duración de los episodios. Hasta ahora habíamos tenido varias filtraciones que apuntaban a que iban a ser episodios larguísimos, pero eso acaba de ser desmentido por Ross Duffer, uno de los creadores de la famosa serie de ciencia ficción de Netflix.

Más cortos de lo esperado

Duffer ha publicado un vídeo en Instagram afirmando que esta es la duración real de los episodios, aunque solamente de los cuatro primeros que serán los que Netflix estrene el próximo 26 de noviembre de 2025:

'The Batch' dura 1 hora y 8 minutos 'The Vanishing of...' dura 54 minutos 'The Turnbow Trap' dura 1 hora y 6 minutos 'Sorcerer' dura 1 hora y 23 minutos

Sigue siendo una duración bastante amplia, pero claramente inferior a lo que algunos medios habían publicado últimamente. Y es que se decía que ninguno iba a bajar de las dos horas de duración, algo que ya podemos ver que era totalmente falso. Eso sí, no dudo de que como mínimo el episodio final sí que superará esa duración.

Os recuerdo que la temporada 5 de 'Stranger Things' se divide en tres entregas. Como he comentado antes, la primera se lanza el 26 de noviembre, mientras que la segunda, que consta de tres episodios, podrá verse a partir del 25 de diciembre de 2025, mientras que la tercera y definitiva tendrá solamente 1 y se estrena el 31 de diciembre de este año.

