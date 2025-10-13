El final de 'Stranger Things' no es suficiente para Millie Bobby Brown: la actriz volverá a tener poderes en su nueva serie para Netflix

Todavía falta para que podamos ver el esperado final de 'Stranger Things', pero Millie Bobby Brown ya ha pasado página y prepara una nueva serie para Netflix en la que volverá a tener habilidades especiales: la capacidad de hablar con las apariciones.

Brown dará vida a Cassie en 'Prism', la adaptación de un cuento homónimo publicado en la revista 'Assemble Artifacts' que ha desarrollado Nick Shafir ('I.S.S.'). La actriz también ejercerá como productora ejecutiva en una serie pensada para verse en Netflix pero que todavía no tiene luz de verde de forma definitiva por parte de la plataforma.

Más detalles sobre 'Prism'

Por cierto, Brown no es el único gran nombre vinculado a 'Prism', ya que Rachel Brosnahan también ejercerá como productora ejecutiva. Eso sí, desde Deadline no aclaran nada sobre la posibilidad de que la Lois Lane del 'Superman' de James Gunn vaya a tener también algún papel en la serie.

Además, Etan Frankel ('Shameless') ha sido fichado para ejercer como showrunner, por lo que todo apunta a que 'Prism' es un proyecto prioritario para Netflix. Y es que muy raro sería que la plataforma deje pasar la oportunidad de volver a colaborar con Brown pese al reciente fracaso de 'Estado eléctrico'.

Lo que no está tan claro es cuándo podría rodarla Brown, pues tiene una agenda repleta de proyectos. No obstante, su trabajo en 'Stranger Things' ya está acabado con la salvedad de la campaña promocional de su temporada 5, y también finiquitó hace poco el rodaje de 'Enola Holmes 3'.

