Millie Bobby Brown exige a la prensa que deje de criticar su cuerpo: "Es muy injusto y una forma de acoso"

Millie Bobby Brown ha vuelto a alzar la voz contra el trato mediático que sigue recibiendo. La actriz de 'Stranger Things' ha hablado abiertamente sobre el impacto que han tenido en su vida los titulares sensacionalistas que acompañan cada uno de sus pasos y unos meses después de hacerse viral por denunciar públicamente a varios medios por burlarse de su aspecto físico durante la gira promocional de 'Estado eléctrico', confesó que aquellas semanas fueron especialmente duras.

"Es injusto y una forma de acoso"

En una entrevista con Vogue, Brown explicó que se ha cansado de ser objeto de escrutinio y que ha decidido poner límites: "Lloraba todos los días. Eso no es periodismo. Es acoso", explicaba, contando que su mayor conflicto con la prensa es la necesidad constante de algunos periodistas de atacar a las celebridades.

"Respeto el periodismo. Me encanta leer artículos sobre mis personas favoritas y enterarme de sus novedades. Entiendo que existan los paparazzi, aunque me parezca horrible; sé que es su trabajo… Pero no me ataquéis desde el principio en el titular. Es muy injusto y una forma de acoso, especialmente para las chicas jóvenes que están empezando en esta industria".

La intérprete incluso parodió algunos de los titulares que la hicieron viral: "¡Dios mío! ¿Qué se ha hecho en la cara? ¿Por qué se ha teñido de rubio? ¡Parece que tiene 60 años!", recordaba. Los artículos que le afectaron incluían frases como "¿Por qué las jóvenes de la Generación Z envejecen tan mal?" o "¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?" y la actriz reconoció que pasó "tres o cuatro días deprimida".

La actriz también explicó el motivo por el que decidió enfrentarse públicamente a la prensa. "Si de verdad te molesta que sea rubia o que use más maquillaje, voy a hablar del tema, no solo por mí, sino por todas las chicas que quieran probar un nuevo peinado o usar labios rojos. ¡Dejadme en paz! Tengo 21 años. Voy a divertirme, a jugar y a ser yo misma", afirmó Brown sobre el vídeo que publicó en marzo en Instagram, donde acusó a los medios de intentar congelarla "en una versión infantil que ya no existe".

"Que periodistas adultos dediquen su tiempo a analizar mi cara, mi cuerpo y mis decisiones es perturbador. Que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres, peor aún. Siempre hablamos de empoderar a las jóvenes, pero parece más fácil destruirlas para conseguir clics. Me niego a disculparme por crecer. No permitiré que me avergüencen por mi aspecto, mi forma de vestir o de presentarme".

En el tramo final de la entrevista, Brown habló sobre su nueva vida familiar y la necesidad de establecer límites más firmes con la prensa. La actriz -que ha adoptado a una niña junto a su marido, Jake Bongiovi- subrayó que su prioridad es proteger a su hija de la exposición pública: "Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día", dijo.

