La llegada del mundo de 'Frozen' a Disneyland París: gente corriendo, cuatro horas de cola y una nueva atracción imprescindible

Disney lleva mucho tiempo preparando la apertura de 'World of Frozen' en Disneyland París. El mundo de la querida película de fantasía invernal ya dejaba postales antes de su estreno, pero ha sido este fin de semana cuando la principal prueba de fuego ha tenido lugar. El nuevo área del resort abría a la vez que Walt Disney Studios Park era renombrado Disney Adventure World.

Los fans de 'Frozen' estaban preparadísimos para este momento, porque la principal imagen que ha dejado este fin de semana son colapsos que hicieron inviable disfrutar la nueva expansión del parque con normalidad. Había tanto público que desde Disney tuvieron que cortar el acceso a ese área del parque, mientras que los que sí habían conseguido entrar reportaban de colas de más de cuatro horas. La tarde dejó una estampa algo más amable, con colas aún largas pero más asumibles, y menos multitudes.

Algún que otro turista se ha llevado un chasco. Redes como TikTok se han llenado en las últimas horas de gente inmersa en una enorme multitud sin poder moverse. En la publicación de la cuenta Mickey Visit: Disney Guide! reportando sobre la apertura, los comentarios estaban llenos de usuarios que no entendían la necesidad de ir para esperar una cola tan larga, y algunos frustrados de haber tenido que hacerlo. Una madre expresaba su preocupación por haber pagado "una fortuna" en su viaje al parque en mayo con su hija, solo para acabar teniendo una experiencia similar.

Lo positivo es que el parque principal se ha visto positivamente afectado de manera proporcional, con colas mucho más cortas de lo habitual de como máximo 30 minutos en la que más había que esperar. Idealmente, esa nueva expansión ayudará a equilibrar la afluencia del resto del parque a largo plazo, pero de momento se está llevando todo el protagonismo.

Aunque la posibilidad de visitar la detallada ambientación del mundo de Arendelle en el parque es suficiente para la mayoría de fans, el gran reclamo es 'Frozen Ever After', una atracción acuática que combina un paseo fluvial por inmersivos decorados y animatrónicos de última generación con alguna sorpresa en términos de adrenalina. Se habla de ella como un nuevo imprescindible del parque, y una atracción que "justifica el precio de entrada por sí sola".

Otros detalles de esta nueva zona son encuentros con Elsa y Anna, y poder ver a un Olaf hiperrealista parlante en la que es una de las creaciones robóticas más ambiciosas de la compañía hasta el momento. El mundo de Frozen supone solo la mitad de la gran expansión que tenía preparada el parque, con un área dedicada a 'El rey león' que está por llegar.

Imágenes: Disneyland Paris, planesbrutales (TikTok)

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