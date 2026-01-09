Hace 26 años, los hermanos Coen se adelantaron a Christopher Nolan y adaptaron 'La odisea' (más o menos) en una de sus mejores películas

El mundo del cine se prepara para que Christopher Nolan estrene en 2026 su propia versión de 'La odisea' de Homero. Y aunque tiene pinta de que será el gran proyecto épico-literario del director, antes de que él aterrizara en este terreno ya hubo otros cineastas que llevaron la obra al cine, solo que con un enfoque radicalmente distinto.

Joel y Ethan Coen adaptaron 'La odisea' más de veinte años antes con 'Oh Brother!', y lo más increíble del asunto es que lo hicieron prácticamente a ciegas, porque nunca leyeron el texto original. Lo admitieron ellos mismos, riéndose del tema, con la única excepción del actor Tim Blake Nelson, que sí lo había estudiado en la universidad.

Una odisea sin Homero y sin investigación

Para empezar, los Coen no solo declararon que no habían leído el poema: también contaron que apenas investigaron el contexto histórico del sur estadounidense donde situaron la historia (1937). Pero precisamente ahí está la gracia: 'Oh Brother!' funciona con la misma lógica del mito original, aunque desde el prisma caótico y surrealista propio de los Coen.

El Ulises moderno es Everett (George Clooney), que escapa de una cuadrilla de presos junto a Delmar y Pete con la promesa de un tesoro enterrado que resulta ser puro cuento. En realidad, su odisea es evitar que su esposa Penny se vuelva a casar, igual que el héroe homérico intenta regresar con Penélope.

A lo largo del viaje, la película encaja guiños a Homero sin necesidad de respetar la fidelidad académica: sirenas que cantan en el río, un Cíclope convertido en predicador del Ku Klux Klan (John Goodman), una vidente ciega que anticipa el futuro y hasta la creencia absurda de que las sirenas han convertido a Pete en un sapo. Entre saltos, huidas y desvaríos ocurre algo inesperado: el trío se convierte en un fenómeno musical gracias a 'Man of Constant Sorrow'. Todo esto demuestra que no hace falta leer 'La Odisea' para captar su espíritu, porque los Coen trabajan más desde la intuición narrativa que desde el erudismo.

Lo más fascinante es que ahora cae en manos de Nolan, que debe trasladar la historia desde el clasicismo, en lugar de mezclarlo con música folk, racismo institucional, depresión económica y humor absurdo.

Y mientras Nolan prepara el salto al mito griego desde el maximalismo cinematográfico -donde los protagonistas parecen superhéroes-, y sin tener en cuenta el rigor histórico en el proceso de adaptación, aumentan las expectativas por ver qué nos tiene preparado. Aunque de momento lo único que parece es que se ha leído la obra original de Homero en diagonal, priorizando la épica por encima del trasfondo real.

Mientras tanto, se puede ver en Movistar Plus+ y Filmin.

