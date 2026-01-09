Matt Damon llegó a pesar hasta 75 kilos para rodar 'La odisea': "No había estado tan delgado desde el instituto"

La transformación física de los actores para interpretar a ciertos personajes es parte del juego en Hollywood y uno de los proyectos más exigentes de los últimos años ha sido 'La odisea' de Christopher Nolan, que se estrena en cines el 17 de julio. Y eso lo sabe bien Matt Damon.

En su tercera colaboración con Nolan tras 'Interstellar' y 'Oppenheimer', el actor contó que adelgazó tanto que llegó a pesar lo mismo que cuando era adolescente. La película, donde da vida a Odiseo en una versión épica y ambiciosa del mito, fue un desafío tanto físico como técnico y Damon recuerda cómo fue la estricta disciplina alimenticia, la preparación deportiva y las excentricidades técnicas que marcaron este rodaje.

Una transformación radical

Durante su paso por el podcast 'New Heights', Damon sorprendió contando que para dar vida a Odiseo tuvo que someterse a uno de los procesos físicos más estrictos de su carrera. "Tuve una barba como la tuya durante casi un año”, le dijo a Jason Kelce.

"Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso. [Nolan] quería que estuviera delgado pero fuerte. Gracias a una consulta con mi médico, dejé de comer gluten. Antes pesaba entre 84 y 90 kg, y esa película la hice con 74 kg. Y no había pesado tanto desde el instituto. Tuve que entrenar mucho y seguir una dieta muy estricta".

El actor recordó que este proceso era casi lo opuesto al que vivió cuando engordó para '¡El soplón!' en 2009, un aumento de peso que logró "comiendo como un loco y bebiendo cerveza negra". Explicó que "entre comidas en el set, comía un menú económico de McDonald's y encima Doritos. Era una auténtica delicia".

Además del esfuerzo físico, Damon se entretuvo en uno de los aspectos más llamativos del rodaje: la decisión de Nolan de rodar la primera película de Hollywood totalmente hecha en IMAX.

"Las cámaras Imax son muy ruidosas. Suenan como una licuadora, como un Cuisinart en la cara cuando la cámara está cerca. Así que nunca habíamos tenido estas escenas de diálogo en Imax"

Para lograrlo, el equipo tuvo que crear nuevas estructuras: "Construyeron una estructura gigante alrededor de la Imax para esas escenas de diálogo y un sistema de espejos para que la línea de visión estuviera cerca de la cámara y se pudiera hablar con el otro actor. ¡Cuánto trabajo se invirtió en descubrir cómo hacerlo, porque quería hacerlo 100 % en Imax y lo consiguió!".

La complejidad técnica fue tal que Hoyte van Hoytema, el director de fotografía, llegó a probar grabaciones leyendo la letra de 'Sound and Vision' de David Bowie para comprobar si era viable filmar primeros planos con sonido que se pudiera usar. Y de ese proceso nació una nueva carcasa para las cámaras, el blimp IMAX.

El rodaje llevó al equipo hasta Grecia, Islandia y Marruecos, algo que Damon recordó con humor: "Llegábamos y me reía a carcajadas", confesó. "Pensaba: ¡Nadie tiene derecho a rodar aquí! Claro que quiere rodar aquí. Tiene sentido. Tiene un equipo genial. Su equipo es genial. Y todos se entregaron al máximo para la película, y aprovechamos todos los días. De hecho, terminamos antes de lo previsto. Fue una experiencia increíble".

