'Jujutsu Kaisen' ya tiene su propia secuela con aliens y una nueva generación de hechiceros. Ahora falta por ver si evitará los errores de 'Boruto'

Hace unas semanas Gege Akutami nos sorprendió confirmando que tenía un nuevo manga en marcha, y que publicaría el entonces conocido como "Mojuro" junto a Yuji Iwasaki, dibujante de 'Cipher Academy'.

Ahora bien, Akutami nos la ha colado y sabemos que este nuevo manga en realidad se llama 'Jujutsu Kaisen Modulo' y es una secuela de 'Jujutsu Kaisen' ambientada varias décadas en el futuro.

Los niños están bien

Así que Akutami se ha marcado una suerte de 'Boruto: Naruto Next Generations' con su nuevo manga. Porque 'Jujutsu Kaisen Modulo' se centra en una nueva generación de hechiceros liderada por Yuka y Tsurugi Okkotsu, los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin de la serie original.

Yuka y Tsurugi ya fueron presentados en el epílogo de 'Jujutsu Kaisen' (y de paso confirman que una de las parejas favoritas de los fans se volvió una realidad) en una suerte de "back-door pilot", y ahora son los protagonistas de su propia historia con maldiciones y hechicerías. Eso sí, la que no vimos venir definitivamente es que los aliens y la ciencia ficción se iban a convertir en elementos clave para esta nueva etapa de 'Jujutsu Kaisen'.

'Modulo' se ambienta en 2086, 68 años después de los eventos de 'Jujutsu Kaisen' y el final del manga original. Japón es el único país cuyos habitantes poseen energía maldita y muchas fuerzas quieren utilizar estos poderes a su favor, y en medio de nuevas tensiones aparece Maru, un extraterrestre perteneciente a una raza alienígena sin buenas intenciones.

El inicio de 'Jujutsu Kaisen Modulo' ya se puede leer completamente gratis en Manga Plus, aunque por ahora solo con traducción en inglés. Y a pesar de que en un primer momento me temía que fuera a convertirse en una secuela un tanto culebrón, también creo que tiene los elementos necesarios para brillar por sí misma y no cometer los mismos errores de 'Boruto'.

De entrada, a menos que de repente los editores de Weekly Shonen Jump y Akutami cambien de parecer, 'Modulo' está ideada como una miniserie con una historia contenida. Así que no debería alargarse más de lo justo y necesario, algo que a Akutami no se le da demasiado bien y ha demostrado que funciona mejor cuando se centra en tramas concretas.

Por otro lado, 'Modulo' es una secuela de 'Jujutsu Kaisen' pero está diseñada para ser una historia independiente. En los primeros capítulos tenemos todo el contexto necesario sobre los hechiceros y maldiciones y se nos presenta de manera breve a Yuta, Maki y otros personajes históricos... Pero no se apoya demasiado en ellos y sirven como base para introducir a Yuta y Tsurugi como los nuevos protagonistas. Un error que, sin embargo, se sigue cometiendo en 'Boruto', que tira demasiado de la generación original y se niega a pasar página del todo.

Esta independencia también se nota en el dibujo, porque 'Modulo' tiene un estilo visual completamente diferente a 'Jujutsu Kaisen' gracias al arte de Iwasaki. En lugar de buscar un dibujante con un estilo similar al de Akutami, se está dejando brillar a Iwasaki para darle su propio toque al mundo y los personajes, marcando todavía más las diferencias entre las dos series.

Si 'Modulo' sigue en esta dirección tan buena, también puede ser un buen punto de partida para captar a nuevos lectores y presentarnos una historia completamente nueva que pueda brillar por sí misma sin anclarse en el pasado. Aún está muy verde para ver hacia dónde vamos, pero desde luego que la secuela de 'Jujutsu Kaisen' ya se plantea como uno de los mangas que tener en el radar cada semana.

