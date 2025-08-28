El creador de 'Jujutsu Kaisen' vuelve a la carga. Gege Akutami anuncia su nuevo manga, y 'Mojuro' arranca en unos pocos días

Aunque todavía nos quedan unas cuantas temporadas de anime por delante, 'Jujutsu Kaisen' llegó oficialmente a su final el verano pasado. El desenlace del manga se le hizo tremendamente cuesta arriba a Gege Akutami, que tuvo serios problemas de salud durante ese tiempo. Pero se ve que, tras un merecidísimo descanso, el maestro está listo para volver al ruedo y ya tiene entre manos su próximo proyecto.

Con cambios importantes

'Mojuro' es el nuevo manga de Gege Akutami, y como no podía ser de otra manera se publicará en la revista Weekly Shonen Jump. El manga comenzará a publicarse el próximo 8 de septiembre con el número 41 de la revista, y a menos que haya una sorpresa gorda podemos esperar leerlo de manera internacional a través de Manga Plus.

Ahora bien, 'Mojuro' viene con cambios importantes para Akutami. De entrada, el creador de 'Jujutsu Kaisen' se encargará tan solo del guión y en su lugar Yuji Iwasaki se encargará del arte de 'Mojuro'. Iwasaki es otro veterano de la Shonen Jump, ya que se encargó del arte de 'Cipher Academy', el manga que se ganó el sambenito de "imposible de traducir".

Todavía no se han desvelado demasiados detalles sobre la trama de 'Mojuro', aunque parece que se apunta a que sea un manga de corta duración. Con lo que es posible que Akutami e Isawaki estén trabajando juntos una pequeña temporada en una miniserie, y luego ya veremos qué traerá el futuro para ambos autores.

Cipher Academy de Nisio Isin y Yūji Iwasaki

Viendo esta colaboración, y sabiendo de la salud de Akutami, habrá que ver qué ocurre en el futuro con su carrera. Muchos mangakas pegan el pelotazo con una primera obra y luego deciden pasarse a encargarse tan "solo" del guión de sus obras, como le ha ocurrido a Asa Akasaka tras 'Kaguya-sama: Love is War' o incluso a Masashi Kishimoto tras 'Naruto'.

Así que es posible que desde Shueisha estén tanteando las aguas para probar qué tal funciona Akutami en un dúo de guionista y dibujante de cara a futuras colaboraciones. Esperamos que todo salga bien, y a ver qué tiene en reserva con su 'Mojuro'.

