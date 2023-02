Es intraducible: este es complicadísimo manga de la Shonen Jump que ha hecho dimitir a su traductor

La traducción de manga es un jardín complicadísimo para meterse, porque hasta que punto respetamos los significados literales en pos de una buena localización, también hay que tener en cuenta el contexto social y cultural de ciertas situaciones... y ya ni entremos en el uso de los honoríficos, que a más de uno le puede dar un parraque.

Los traductores las pasan canutas en muchas situaciones, y cuando entran además ciertos juegos de palabras la cosa se vuelve todavía más complicada. Tanto, que el traductor de 'Cipher Academy' se ha terminado dando por vencido.

Las traducciones literales no siempre valen

'Cipher Academy' es una serie escrita por Nisio Isin, el autor de 'Monogatari', e ilustrada por Yūji Iwasaki. Y como nos podemos imaginar con el título, en esta prestigiosa escuela lo que se llevan son las batallas de puzzles y códigos secretos.

Pues en el capítulo 10 del manga la cosa se complicó más de lo normal a la hora de traducir porque una parte del episodio giraba en torno a una batalla de lipogramas entre el protagonista Iroha Irohazaka y su compañera Tayu Yugata. Un lipograma es un tipo de juego en el que se van omitiendo sistemáticamente una o más letras, y el grado de dificultad depende de la letra "prohibida" y de lo mucho que se alargue el texto.

En la batalla de 'Cipher Academy', los dos personajes se iban preguntando sobre diferentes mangas famosos como 'One Piece' o 'Slam Dunk', y había ciertas combinaciones de vocales y consonantes que no se podían usar en el juego. Hasta aquí todo bien, pero lógicamente las sílabas japonesas no coinciden con las sílabas en inglés y la escena se convirtió en un absoluto quebradero de cabeza a la hora de traducirla.

Así que el traductor de Viz Media Kumar Sivasubramanian finalmente decidió incluir una traducción literal del lipograma en japonés y una nota en la que explicaba su decisión, alegando que "aunque hemos traducido aproximadamente cada respuesta, los lipogramas no funcionan en inglés por las diferencias fonéticas con el japonés".

Hasta luego, chavales

Se ve que no es la última escena del palo en 'Cipher Academy', porque parece que Sivasubramanian directamente ha decidido tirar la toalla. El traductor anunció que dejaba la serie desde su cuenta de Twitter, confirmando que la traducción del capítulo 13 será su última contribución con un "lo siento, chicos".

https://t.co/T2gL5a5uXK Sorry, peeps, Chapter 13 will be my last. — KumarSivasubramanian (@kumarprime) February 19, 2023

Sivasubramanian lleva más de veinte años trabajando como traductor, y en concreto para 'Cipher Academy' se le permitía ver con antelación los bocetos de los capítulos para ir viendo la planificación de cada página y empezar a traducir con tiempo. Pero claro, tampoco sabían con seguridad si los textos traducidos cabrían en las páginas finales.

"Vi lo que se venía para los capítulos 10 y 11 antes de que me llegasen las versiones finales para traducir, y ahí es cuando decidí bajarme", explicó el traductor.

Originalmente Sivasubramanian había firmado para traducir los cincuenta primeros episodios del manga, pero cuando vio la que se estaba montando en 'Cipher Academy' decidió que las condiciones debían cambiar si iba a continuar con la serie. Primero pidió un salario mayor por página, y también trabajar en todo un volumen a la vez en lugar de capítulo a capítulo.

"Con el tiempo y el margen financiero para trabajar en ello, podría ser capaz de atacar esos puzzles correctamente. Está basado en lingüística japonesa, gramática y sintaxis, así que no podemos traducirlo tal cual", explicó Sivasubramanian. "Pero los peces gordos de Viz no estaban dispuestos a hacerlo, así que les rogué que me dejasen marcharme antes".