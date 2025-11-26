Donald Trump quería 'Hora Punta 4' y Paramount ha decidido concederle el capricho. Pero la cosa huele peor de lo que parece

Hace 18 años que no tenemos una nueva entrega de 'Hora Punta', y no se puede decir que el público esté echando de menos la saga protagonizada por Chris Tucker y Jackie Chan. Es más: 'Hora Punta 3' no dio beneficios en taquilla y decidieron archivarla en Warner, pasando al habitual infierno de Hollywood en el que un proyecto nunca termina de materializarse. Y entonces, llegó Donald Trump.

Hora puntrump

Tal y como cuentan en Deadline, el lunes se habló de que Donald Trump había estado presionando a David Ellison, CEO de Paramount y amigo personal, para hacer 'Hora Punta 4'. El martes anunciaron que daban luz verde, con Brett Ratner como director. La cosa es bastante más sordida de lo que parece, porque Ratner lleva fuera de la industria desde 2017, cuando fue acusado de todo tipo de abusos sexuales (incluyendo violación) por seis personas, entre las que se encontraban Olivia Munn, Natasha Henstridge y Elliot Page.

¿A qué se debe este retorno a la primera fila de Hollywood pese a su caída en desgracia? Pues a que su última película dirigida, que se estrenará en enero en Estados Unidos, es un documental sobre Melania Trump, la primera dama del presidente. Solo hay que unir los puntos.

En todo caso, lo que se sabe del proyecto es que Warner llevaba moviendo el proyecto desde hace año por varios estudios, en un paquete que incluía a Ratner, Chan y Tucker, pero nadie parecía interesado hasta que Paramount (para rizar el rizo, uno de los tres posibles compradores de Warner) ha aceptado realizarla. Poco más se sabe de momento: si este será un retorno al estilo 'Dos policías rebeldes' o se hundirá irremediablemente solo lo sabremos dentro de unos años.

