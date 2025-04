Acaba de llegar a Netflix la espectacular película de ciencia ficción tan realista que los científicos la adoran

Un fenómeno que sucede a veces en Hollywood es que se estrenan dos superproducciones con historias muy similares en un espacio reducido de tiempo. Ahí siempre se habla de una ganadora y de una perdedora, pero en el caso de 'Deep Impact' y 'Armageddon' lo cierto es que ambas fueron grandes éxitos de taquilla. Sin embargo, la que ha perdurado más en el imaginario colectico es la cinta de Michael Bay protagonizada por Bruce Willis. Ahora tenéis una nueva oportunidad de comprobar si es justo, pues la espectacular película de ciencia ficción dirigida por Mimi Leder acaba de llegar a Netflix.

Estrenada el 8 de mayo de 1998, casi dos meses antes que 'Armageddon', 'Deep Impact' opta por un enfoque más dramático a la hora de abordar la posibilidad de que un meteorito vaya a impactar en la Tierra. De hecho, se contrató como consultores a multitud de científicos, entre ellos Gerry Griffin, antiguo director del espacio Johnson Space Center de la NASA, con ese objetivo. Y además realmente les hicieron caso aplicando sus consejos en la película.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Muy diferentes

El resultado sin duda fue bastante menos vistoso que 'Armageddon', tanto por ese punto como por el hecho de que Leder contó con un presupuesto sensiblemente inferior a Bay -80 millones de dólares frente a 140-. Pese a ello, el público reaccionó bien a una película que ponía a los personajes por encima del espectáculo y acabó su andadura en cines con unos ingresos de casi 350 millones. Ahí su mayor problema fue que su gran competidora se fue hasta los 553 para convertirse en la película más taquillera de 1998.

Todo eso llevó a que 'Deep Impact' quedase un poco marginada en años venideros frente a la popularidad de 'Armageddon'. Sin embargo, en la comunidad científica tienen muy claro cuál de las dos prefieren. Mientras que ven la de Bay como tal sucesión de disparates que es imposible salvarla de ninguna manera, con la de Leder son mucho más efusivos. Por ejemplo, Sidney Perkowitz, profesor de física en la universidad Emory decía lo siguiente sobre ella en Salon:

'Deep Impact' tiene la mejor combinación de ciencia razonablemente correcta, buenos efectos especiales, una historia dramática y una visión de lo que significaría el impacto de un cometa para la gente individualmente y en todo el mundo. Creo que es lo más cercano a la realidad que puede conseguir una película de ciencia ficción.

Por su parte, Clark R. Chapman, científico experto en ciencia planetaria, destacaba que "si se produjera una amenaza de este tipo, 'Deep Impact' describe a grandes rasgos una serie de acontecimientos plausibles" e incluso hace la inevitable comparación con el blockbuster de Bay:

'Armagedón' se sitúa en el mundo actual, pero presenta una historia mucho menos creíble y una imagen totalmente irreal del cuerpo celeste que se aproxima...

Por mi parte, confieso que siempre me gustó más el enfoque aparatoso de 'Armageddon', pero también que no he vuelto a ver entera 'Deep Impact' desde el año de su estreno, por lo que quizá me anime a darle una segunda oportunidad.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025