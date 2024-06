La estrella de 'Mary Poppins' que ha roto un récord a los 98 años

El tiempo no pasa en balde para los actores, pero todavía hay quien sigue teniendo cuerda para rato: Dick Van Dyke ha hecho historia en los Emmy a sus 98 años, convirtiéndose en el actor de más edad en recibir el galardón de mejor estrella invitada.

Triunfando a los 98

Por si Dick Van Dyke no se hubiera ganado ya nuestro corazón con su memorable interpretación de Bert en la atemporal 'Mary Poppins' (donde también interpretaba al señor Dawes Sr, el dueño del banco donde trabaja el señor Banks), su forma de recibir el Emmy ha hecho que las redes se rindan a sus pies.

El actor ha ganado un premio Daytime Emmy a mejor estrella invitada en una serie dramática por su breve intervención en la telenovela 'Days of our lives', donde apareció en cuatro episodios. Van Dyke no se ha retirado todavía del oficio de actor, y le hemos podido ver recientemente en 'Kidding', como cameo en 'El regreso de Mary Poppins' o concursando en 'Mask Singer'.

No solo hizo historia al ser el actor de más edad en recibir el premio (98 años, ni más ni menos), sino que también dio la nota al pasar por el photocall, donde desfiló elegantemente con su bastón mientras se marcaba un par de pasitos ante los fotógrafos.

Para acabar de enternecernos, Van Dyke dedicó unas palabras cuando subió a agradecer el premio en la ceremonia de entrega el pasado viernes:

"Me siento como un infiltrado de la televisión nocturna. Soy el nominado más viejo de la historia. No me lo puedo creer. Llevo toda la vida interpretando a viejos. Si hubiera sabido que iba a vivir tanto, ¡me habría cuidado más! Tengo 98 años, ¿os lo podéis creer? Esto es el colofón de 80 años en la industria. Os quiero, que Dios os bendiga".

