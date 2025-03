"Gracias a Dios, no hice Space Jam". Este actor asegura que era "demasiado gay" para triunfar en Hollywood

A mediados de los años 90, la homofobia campaba a sus anchas en Hollywood. Eran los años donde películas blanditas como 'In & Out' causaban polémica porque había besos entre personas del mismo sexo y tanto Ellen DeGeneres como Laura Dern fueron ignoradas durante años por el episodio de 'Ellen' en el que la actriz salía del armario. Aunque ahora nos parezca cosa del pasado (o no tanto, tristemente), los 90 no eran una época fácil para no ser heterosexual.

Y los intérpretes gays lo sabían de sobra, con muchos y muchas tratando de tapar su sexualidad como fuera, incluso echándose parejas falsas. Nathan Lane, que no se atrevía a salir del armario (le tuvo que echar un capote Robin Williams en el programa de Oprah), no era la excepción... Pero en Hollywood ya habían decidido lo que era antes de que él mismo tuviera la oportunidad de reconocerlo.

No hay baloncesto para ti

En una entrevista con Vanity Fair, el ganador de tres Tonys, tres Emmys y un SAG (y, pese a todo, desconocido para el gran público más allá de ser la voz de Timón en 'El rey león') se ha abierto respecto a lo que significaba ser gay a mediados de los 90 y las oportunidades que perdió por no querer fingir lo contrario: "No sé lo que pasa en los despachos, pero creo que tuvo parte de culpa. Me contaron que tuvo impacto en una película que realmente no me importaba: 'Space Jam'. Iba a hacer el papel que acabó haciendo el tío de Seinfeld". Se refiere a Wayne Knight, por cierto.

"Iba a hacer ese papel. Aparentemente, el director, Joe Pytka, me vio presentando los Premios Tony y sugirió que era demasiado gay para hacerlo. Así que gracias a dios, no tuve que hacer 'Space Jam'. Pero no sé. Nunca sabré lo que dice la gente. La homofobia sigue viva y en su sitio."

Por suerte, después de décadas encima de los escenarios de Broadway, encontró su sitio en el cine al lado de Robin Williams en 'Una jaula de grillos'. "Pensé que debido a su éxito haría otras películas, pero no fue así. Para nada. Le dije a mi gente: Creí que habría más después de Una jaula de grillos. Y me contestó 'Quizá si no fueras tan abierto respecto a tu estilo de vida, habría sido así'". Le acabó despidiendo, lógicamente, su carrera acabó despegando en el cine y, a día de hoy, tras tener un papel prominente con papeles en 'Monstruos', 'Solo asesinatos en el edificio', 'La edad dorada' o 'Penny Dreadful: City of Angels' podemos considerar que tuvo toda la razón al hacerlo.

En Espinof | Por qué es importante que haya representación LGTBI en el cine (y otras artes)

En Espinof | Las mejores películas de cine de culto de la historia