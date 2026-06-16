Las 20 películas con los giros finales más inesperados y alucinantes del cine del siglo XXI

Una película puede cambiar mucho por su final. Hay casos en los que se hunde por completo y en otros nos deja tan buen sabor de boca que podemos llegar a valorarla por encima de sus méritos reales. Lo que es innegable es que hay desenlaces que dejan huella en el espectador, normalmente porque el guion cuenta con un giro que nos deja con la boca abierta.

A continuación vamos a repasar los 20 giros finales más alucinantes del cine del siglo XXI, el cual os recuerdo que comenzó en 2001, por lo que no esperéis ver en la lista ningún título anterior a ese año. Además, he optado por dejar fuera alguna excepción tan particular como 'Mulholland Drive', porque el tan comentado giro de la cinta de David Lynch se produce bastante antes de su final. Sin más que añadir, os dejo con ellos:

'Adiós pequeña, adiós' ('Gone Baby Gone', 2007)

Dirección: Ben Affleck

Reparto: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, Amy Ryan, Karen Ahern, Carla Antonino, John Ashton, Amy Madigan, Edi Gathegi, Titus Welliver

El giro es asombroso, descubriéndose que el secuestro y la posterior muerte fueron un montaje para alejar a la niña de su madre, una drogadicta que no iba a darle el trato que merecía. Su tío y el capitán de policía estaban detrás de todo y el protagonista acaba descubriéndolo, teniendo que enfrentarse después a una dura decisión, tal y como puede verse en el vídeo de más arriba.

Crítica en Espinof

'Alta tensión' ('Haute tension', 2003)

Dirección: Alexandre Aja

Reparto: Cécile De France, Maïwenn Le Besco, Philippe Nahon, Franck Khalfoun, Andrei Finti, Oana Pellea, Marco Claudiu Pascu, Jean-Claude de Goros, Bogdan Uritescu, Gabriel Spahiu

Aja nos había regalado uno de los mejores slashers del siglo XXI hasta la llegada de un desenlace extraordinariamente polémico y que ni siquiera era lo inicialmente previsto. Inicialmente se iba a saber desde el principio que la protagonista era la asesina, pero se optó por dar la sensación de ser la víctima de un implacable psicópata, provocando reacciones airadas cuando eso se desvela en su tramo final.

'Destino final 5' ('Final Destination 5', 2011)

Dirección: Steven Quale

Reparto: Nicholas D'Agosto, Emma Bell, Miles Fisher, Arlen Escarpeta, Jacqueline MacInnes Wood, Ellen Wroe, P.J. Byrne, David Koechner, Courtney B. Vance, Tony Todd

El giro es que la película en realidad es una precuela, ya que concluye justo donde comienza la primera entrega, con ese vuelo a París estrellándose del que un grupo de adolescentes acaba bajándose en el último momento. Sin embargo, los protagonistas de la que ahora nos ocupa acaban enfrentándose a su aciago destino: nadie escapa de la muerte.

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'Donnie Darko' (2001)

Dirección: Richard Kelly

Reparto: Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Swayze, Jena Malone, Mary McDonnell, Drew Barrymore, Holmes Osborne, Noah Wyle, Katharine Ross, Daveigh Chase, James Duval, Arthur Taxier, Stuart Stone, Seth Rogen

El protagonista logra viajar atrás en el tiempo para impedir el apocalipsis, la pega es que eso le obliga a morir aplastado por el motor de un avión que había logrado esquivar al inicio de la película cuando una misteriosa criatura le alertó de cuando iba a tener lugar el fin del mundo.

Crítica en Espinof

'El bosque' ('The Village', 2004)

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: Joaquin Phoenix, Bryce Dallas Howard, William Hurt, Sigourney Weaver, Adrien Brody, Judy Greer, Brendan Gleeson, Michael Pitt, Cherry Jones, Jayne Atkinson, Celia Weston, Fran Kranz, Frank Collison, Jesse Eisenberg, John Christopher Jones

Los terribles monstruos en realidad no existen y la villa fue creada en los años 70, viviendo actualmente en la era moderna sin que muchos de ellos lo supieran, incluida la protagonista, una chica ciega que sigue sin conocer la verdad. La muerte de uno de los personajes, que se estaba haciendo pasar por uno de los monstruos, es tomada por los ancianos del lugar como el sacrificio necesario para que todo siga igual. Probablemente el giro final más polémico de lo que llevamos de siglo XXI, sobre todo por la forma en que fue promocionada la película.

Crítica en Espinof

'El secreto de sus ojos' (2009)

Dirección: Juan José Campanella

Reparto: Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino, Guillermo Francella, José Luis Gioia, Mario Alarcón, Mariano Argento, Kiko Cerone, David Di Nápoli, Carla Quevedo

Descubrimos que Morales no acabó con la vida del asesino tal y como había dicho, sino que le ha mantenido encerrado durante más de 25 años, dándole apenas la comida necesaria para seguir con vida y sin decirle ni una palabra durante todo ese tiempo. Un castigo retorcido pero que seguramente más de un espectador vería como justo. A fin de cuentas, no deja de ser una cadena perpetua de lo más particular...

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'El truco final' ('The Prestige', 2006)

Dirección: Christopher Nolan

Reparto: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, Piper Perabo, Andy Serkis, Rebecca Hall, Ricky Jay, Ron Perkins, Samantha Mahurin, Daniel Davis, Jim Piddock, Christopher Neame, Mark Ryan, Roger Rees, Jamie Harris.

Borden tenía un hermano gemelo y por eso su mujer detectaba que a veces estaba mintiendo cuando decía que la quería. Eso les permitía hacer su asombroso truco que Angier intentó copiar con su máquina replicadora. Borden finalmente logra vengarse de Angier y recupera a su querida hija. La única película de Nolan que mejora con los visionados.

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'Escalofrío' ('Frailty', 2001)

Dirección: Bill Paxton

Reparto: Bill Paxton, Matthew McConaughey, Powers Boothe, Matt O'Leary, Jeremy Sumpter, Derk Cheetwood, Cynthia Ettinger

Finalmente descubrimos que el protagonista no es el hermano de Adam, el asesino, sino que es realmente él. Esto en sí mismo ya es una buena sorpresa, pero es que Paxton nos tenía preparada otra aún mayor en su ópera prima: realmente puede sentir a los demonios -el apodo del asesino es La Mano de Dios- y acaba con la vida del agente con el que ha estado hablando toda la película, ya que él asesinó a su propia madre. Y luego recibe la protección de Dios para salir ileso de lo sucedido.

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'Identidad' ('Identity', 2003)

Dirección: James Mangold

Reparto: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet, Alfred Molina, Jake Busey, Clea DuVall, Rebecca De Mornay, John C. McGinley, John Hawkes, William Lee Scott, Pruitt Taylor Vince, Bret Loehr

Lo que estaba siendo una entretenida revisitación del esquema 'Dies negritos' cuando descubrimos que todos los crímenes están sucediendo en la mente de un asesino con personalidad múltiple, siendo solamente una de ellas la responsable de los homicidios que cometió en la vida real. Por desgracia, el tratamiento se equivoca al intentar detectar a la personalidad culpable y el resultado es que el mal acaba triunfando.

'La cabaña en el bosque' ('The Cabin in the Woods', 2011)

Dirección: Drew Goddard

Reparto: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Fran Kranz, Richard Jenkins, Bradley Whitford, Anna Hutchison, Jessie Williams, Amy Acker, Brian J. White, Tim De Zarn, Dan Shea, Tom Lenk, Jodelle Ferland, Sigourney Weaver, Heather Doerksen, Terry Notary

Una de las películas más sorprendentes de los últimos años también tenía previsto un llamativo giro en su desenlace: todo forma parte de un sacrificio ritual anual para aplacar a uno dioses gigantes malvados. Por desgracia, no cumplen el proceso esperado y una mano enorme aparece al final con el propósito de acabar con la humanidad.

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'La huérfana' ('Orphan', 2009)

Dirección: Jaume Collet-Serra

Reparto: Isabelle Fuhrman, Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Jimmy Bennett, Aryana Engineer, Margo Martindale, CCH Pounder, Rosemary Dunsmore, Karel Roden

Un giro loquísimo que cambiaba por completo la forma que teníamos de ver a la malvada protagonista, ya que en realidad no es una niña, sino una mujer de 33 años que sufre una enfermedad que la mantiene con esa condición física, algo que aprovecha para hacerse pasar por niña. Ya en el pasado mató a una familia al ver que el padre no aceptaba sus avances sexuales y su idea era seguir por el mismo camino con la de la película...

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'La niebla' ('The Mist', 2007)

Dirección: Fran Darabont

Reparto: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones, William Sadler, Jeffrey DeMunn, Alexa Davalos, Frances Sternhagen, Nathan Gamble, Sam Witwer, Chris Owen, Melissa Suzanne McBride, Brian Libby

Darabont optó por desmarcarse del relato original de Stephen King para ofrecernos uno de los desenlaces más demoledores de la historia del cine. Convencido de que van a morir a manos de las monstruosas criaturas de la niebla, el protagonista sacrifica la vida de los otros supervivientes -incluido su propio hijo- antes de salir al exterior para que los monstruos acaben con él, solamente para descubrir que la amenaza ha sido neutralizada. Si hubieran esperado cinco minutos más...

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'Los otros' ('The Others', 2001)

Dirección: Alejandro Amenábar

Reparto: Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley, Eric Sykes, Elaine Cassidy, Renée Asherson, Michelle Fairley

El estreno poco antes de 'El sexto sentido' ('The Sixth Sense') hizo que el impacto del desenlace de la cinta de Amenábar fuese algo menor de lo que habría sido en condiciones normales. No obstante, el descubrimiento de que el personaje de Kidman había asesinado a sus dos hijos tras perder la razón por la muerte de su esposo para acto seguido suicidarse -y luego reaparecer como fantasmas sin ser conscientes de lo sucedido- no es solamente una gran sorpresa, también da una capa de tristeza sin igual a la película

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'Madre!' ('mother!', 2017)

Dirección: Darren Aronofsky

Reparto: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, Domhnall Gleeson, Kristen Wiig, Brian Gleeson, Cristina Rosato, Marcia Jean Kurtz, Ambrosio De Luca, Hamza Haq, Anana Rydvald, Arthur Holden, Bineyam Girma, Jaa Smith-Johnson, Xiao Sun, Jovan Adepo, Eric Davis, Emily Hampshire

Tal fue el impacto de la polémica película de Aronofsky que hubo hasta varias interpretaciones de la película y su final. Desde el autor exprimiendo al máximo a su musa -y literalmente tras la enorme paliza que recibe la protagonista- antes de pasar a la siguiente hasta una versión del Génesis, pero la oficial es que el personaje de Lawrence es la Madre Naturaleza y lo estamos viendo todo a través de sus ojos. Que cada uno elija la que prefiera, pero el impacto es notable.

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'Múltiple' ('Split', 2016)

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Brad William Henke, Haley Lu Richardson, Kim Director, Sebastian Arcelus, Lyne Renee, Neal Huff, Jessica Sula, Maria Breyman, Steven Dennis, Peter Patrikios, Bruce Willis, Izzie Coffey, Ukee Washington, M. Night Shyamalan

No es tanto un giro que afecte a la propia historia de la película como una revelación con la que Shyamalan conecta 'Múltiple' con el universo de 'El protegido' ('Unbreakable'). Tantos años hablándose de una posible secuela y no sabíamos que ya estábamos viéndolas hasta el último momento con la aparición de Bruce Willis dando vida de nuevo a David Dunn. Seguro que no soy el único que está deseando ver 'Glass'.

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'Old Boy'

Dirección: Park Chan-wook

Reparto: Choi Min-Sik, Yu Ji-tae, Kang Hye-jeong, Ji Dae-han, Oh Dal-su, Kim Byeong-ok, Lee Seung-Shin, Yun Jin-seo

No disfruté tanto de la película como muchos otros, pero negar el impacto del descubrimiento de que el protagonista se ha acostado sin saberlo con su propia hija sería de necios. Un giro retorcido que cambia para siempre al personaje y le lleva a tomar una drástica decisión e intentar borrarlo de su memoria, aunque el plano final nos hace dudar sobre si realmente lo ha conseguido.

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'Predestination' (2014)

Dirección: The Spierig Brothers

Reparto: Ethan Hawke, Sarah Snook, Noah Taylor, Elise Jansen, Freya Stafford, Christopher Kirby, Alexis Fernandez, Cate Wolfe, Madeleine West, Jim Knobeloch

Este thriller de viajes en el viaje se reservó la mayor sorpresa para el final: John, Jane, el agente y el terrorista son en realidad todos la misma persona. Una asombrosa revelación perfectamente orquestada por el personaje interpretada por Noah Taylor para así crear al agente perfecto, responsable tanto de su creación como de su desaparición. Una auténtica locura.

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'Saw' (2004)

Dirección: James Wan

Reparto: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover, Monica Potter, Dina Meyer, Tobin Bell, Shawnee Smith, Ken Leung, Alexandra Bokyun Chun, Michael Emerson, Makenzie Vegas, Mike Butters, Paul Gutrecht, Benito Martinez

El giro que convirtió una curiosa película de terror en un fenómeno y el inicio de una lucrativa franquicia. El hecho de que el asesino hubiera estado allí en todo momento era la guinda definitiva de su macabro juego. Lástima que ninguna de las secuelas estuviera a la altura (la más interesante de todas es la tercera entrega) y también que la séptima parte modificase en parte lo visto aquí.

'Shutter Island' (2010)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Patricia Clarkson, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Ted Levine, Christopher Denham, Robin Bartlett, Nellie Sciutto, Ruby Jerins, Jill Larson

Menuda sorpresa descubrir que todos estaban fingiendo para intentar que el protagonista recuperase la memoria, y es que él había matado a su mujer porque ella había asesinado a sus hijos. No obstante, también se nos revela que no es la primera vez que mejora para luego recaer y que esa es su última oportunidad, dejando pie a la duda en la escena final sobre si ha vuelto a suceder o no. En la novela original sí se aclara, pero en su adaptación cinematográfica prefirieron dejarlo un poco en el aire.

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'Weapons' (2025)

Dirección: Zach Cregger

Reparto: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong, Amy Madigan

Que la temible bruja Gladys interpretada por Amy Madigan no iba a salirse con la suya era algo con lo que casi todos contábamos, pero menuda osadía la de Zach Cregger al optar por un desenlace marcado por los excesos, el patetismo y una evidente carga cómica al mostrar a los niños desaparecidos convertidos en poco menos que una arma de destrucción masiva dispuestos a lo que sea para acabar con ella. Y bueno, mejor no olvidarse tampoco del puntito de mala leche que varios años después algunos de los chavales hasta volvió a hablar como nota feliz...

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