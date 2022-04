Alexander Skarsgård se refiere a la peculiar conexión entre 'El hombre del norte' y 'True Blood': "Para mí es una secuela directa"

Cuando se anunció que Alexander Skarsgård iba a protagonizar una película sobre un guerrero vikingo que busca venganza por la muerte de su familia, los que vimos 'True Blood' en su momento no pudimos evitar acordarnos del personaje del actor en la serie de HBO.

La tercera temporada de 'True Blood' nos mostró un vistazo del pasado vikingo de Eric Northman antes de convertirse en vampiro, y las similitudes entre él y el protagonista de 'The Northman' son unas cuantas. El actor sueco es muy consciente de todas estas comparaciones entre los dos personajes, y dice que las similitudes no son coincidencia del todo.

El "gusanillo" por poder hacer una película vikinga definitivamente nació del rodaje de la serie de vampiros de HBO. El poder rodar algunas escenas del pasado vikingo de su personaje sentó las bases para lo que luego sería 'The Northman', aunque Skarsgård tendría que esperar muchos años hasta que conoció al director Robert Eggers y ambos pudieron darle el último empujón al proyecto.

"Malibu Canyon [California] sirvió como Suecia, pero fueron un par de días increíbles. Me gustó muchísimo", dijo el actor, recordando el rodaje de 'True Blood'. "Había algo que me hizo empezar a sentirme en plan...¿Cómo de increíble sería poder contar una historia vikinga en un lienzo más grande, en una escala más épica? No solo con un flashback de un par de días, sino un viaje vikingo al completo."

"Tenía un poco esta idea, este sueño... de poder hacer algún día una película épica de vikingos, pero de una manera auténtica, que capturase la esencia de las antiguas sagas islándicas y la poesía. De ese mundo duro, inhóspito y lacónico, también con el tono y los personajes", explicó Skarsgård. "Pero hace diez años era un sueño muy distante".