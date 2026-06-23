Scott Eastwood, sobre ser actor e hijo de Clint Eastwood: "No sé si tener ese apellido lo hizo todo más fácil; más bien al contrario"

A comienzos de mes saltó la noticia: después de seis décadas de carrera y con 96 años recién cumplidos, Clint Eastwood anunciaba su retirada. Su despedida marca el cierre de una era en Hollywood de auténtico esplendor, pero no significa que el apellido Eastwood vaya a desaparecer de la industria. Su hijo de 40 años, Scott Eastwood, lleva años construyendo su propio camino y todo apunta a que será él quien mantenga vivo el legado familiar. Pero, ¿cómo es para él vivir bajo la presión de llevar este nombre?

"El cine es un entorno muy meritocrático: si eres bueno, y sigues actuando; si no, no"

Sobre este tema han querido preguntar al actor en una reciente entrevista en Italia, dejando claro que nunca estuvo entre sus objetivos llamar la atención por ello. Pero mejor dejamos que nos lo explique él mismo: "Cuando empecé quería saber si realmente era capaz de hacer este oficio, nunca habría querido llamar la atención por culpa del apellido. Claro, se tiende a pensar que llamarse de una determinada manera lo ha hecho todo más fácil, pero no sé si es tan así. Al contrario. Lo que sí sé es que el cine es un entorno muy meritocrático: si eres bueno, el público te valora y sigues actuando; si no, no. Al final, lo que cuentan son los resultados".

Naturalmente, ser hijo de quien es le generó cierto apetito por el séptimo arte. De hecho, Scott reconoce que creció viendo las películas de su padre: "Eran historias sencillas, elegantes, que lograban despertar pasiones profundas. De niño, las que más me impactaron fueron 'Sin perdón' y 'Los puentes de Madison', films que giran en torno a personajes reales, pero también complejos", comenta, añadiendo lo mucho que le gustaban, en general, los dramas de principios de los 90, mencionando 'Forrest Gump' y 'Cadena perpetua', un tipo de cine que ya no se hace, en su propia opinión, porque los tiempos de consumo han cambiado, "todo se ha vuelto demasiado rápido".

No solo aprendió a ver buen cine, también valores

Pero su amor por el cine no es lo único que le inculcó Clint y su familia: también le transmitieron un fuerte sentido de la responsabilidad. "Cuando dices que vas a hacer algo, lo haces; si declaras que vas a ir a un sitio, vas; si llegas a un acuerdo con alguien, lo respetas, y en el trato con los demás eres siempre amable. Estos valores son mucho más importantes que cualquier carrera. A nosotros no nos importa a qué te dediques, lo importante es hacerlo bien", podemos leer en su entrevista con La Stampa.

Como decíamos, Scott se está labrando una carrera prolífica en Hollywood. Puede que debutara en una película de Clint, 'Banderas de nuestros padres', y que apareciera en otras obras maestras suyas. Pero también ha trabajado con Guy Ritchie y David Ayer, y participado en sagas tan importantes como el DCEU de Warner Bros., o Fast & Furious. Próximamente estrenará 'Lucky Strike', que narra la historia de un soldado americano herido que queda atrapado tras las líneas alemanas durante la Batalla de las Ardenas. Acompañando la noticia podéis ver su tráiler. Llegará a España en octubre.

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