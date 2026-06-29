Christopher Nolan: "Hay que arriesgarse para triunfar. Ir a lo seguro no funciona porque el público busca algo nuevo"

Christopher Nolan es quizá el director que más poder tiene en Hollywood ahora mismo. Y es que solamente a él le financiarían una película como 'La odisea' con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares. Sin embargo, el máximo responsable de 'Interstellar' tiene claro que el cine comercial está muerto si se limita a ir sobre seguro.

El autor de 'Memento' ha charlado con The New York Times sobre su próximo trabajo, donde ha asegurado que está cada vez más claro que el público busca desesperadamente ver cosas nuevas en las grandes superproducciones. Por ellos, a los estudios no les queda otra que arriesgarse, aunque ahí entra en peligro que tampoco hay garantía alguna de que así vayan a arrasar.

"El riesgo reside en los intermediarios"

Según Nolan, "si de verdad te interesan las películas y su historia, lo que sin duda queda claro es que hay que arriesgarse para triunfar. El mayor riesgo de todos es ir a lo seguro. Eso es precisamente lo que, en las películas comerciales, no funciona porque el público busca algo nuevo".

"De hecho, tener algo nuevo que aportar reduce el riesgo y te permite diferenciarte", añade Nolan, quien asegura que esa es la máxima que ha aplicado también en 'La odisea': "El riesgo reside en los intermediarios: los financieros, el estudio. Si logras conectar con el público... no estoy haciendo predicciones sobre 'La odisea' pero en el pasado hemos tenido una buena recompensa por confiar en el público".

Os recuerdo que 'La odisea' se estrena de forma exclusiva en cines el próximo 17 de julio de 2026. Será entonces cuando Nolan tendrá que poner de nuevo a prueba su idea de que arriesgarse es clave para contar con el apoyo de los espectadores.

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