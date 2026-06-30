Adiós a Siete, hola a La Sép7ima. El nuevo canal de la TDT en España ya tiene logo, nombre y cuenta atrás para su despliegue

La TDT sumará un nuevo canal este otoño y, según sus primeros movimientos, todo apunta a que quiere hacerse un hueco real en la oferta nacional, con producción propia desde el inicio. Hoy se han revelado su nombre y su logotipo, una identidad visual que se asemeja al debut de laSexta hace 20 años, lo que deja entrever cierta ambición, personalidad clara y la intención de irrumpir con fuerza en un panorama televisivo español sin grandes novedades desde hace tiempo. ¿Logrará hacerse un sitio?

Durante semanas se dio por hecho que el canal se llamaría Siete, en parte por las siglas de su empresa promotora, Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, S.L.. Pero su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas confirma que finalmente optará por un nombre cercano pero distinto: La Sép7ima. El logotipo describe un 7 construido con líneas horizontales y verticales de distintos grosores, acompañado del artículo "La" y del nombre SEP7IMA en mayúsculas, con trazos incompletos que refuerzan su estilo gráfico. A ello se suma un color corporativo entre rojo ladrillo y sandía, que debería aportarle cierto toque diferencial frente a otros canales, incluido Cuatro y su rojo vibrante.

Un canal en directo permanente

¿Qué podemos esperar de La Sép7ima? Pues básicamente, leemos en Servimedia, "una factoría" de contenidos "moderna" e independiente para competir con Cuatro y laSexta. "Nosotros queremos ser la primera tele que salga a hacer los programas a la calle, que esté viajando por toda España, que no sea solo desde Madrid", explicó José Miguel Contreras, el rostro visible de este nuevo canal. Es decir, una cadena en directo permanente, sin nada grabado, con equipos moviéndose a lo largo y ancho del país, y una lista de programas concebidos para emitirse desde la calle. Por otra parte, se sabe que contará con ocho caras "potentes" del panorama mediático e influencers.

Esperemos, no obstante, que con el tiempo haya oportunidad para colar nuevos formatos de entretenimiento, cine y series. Por el momento, sabemos La Sép7ima nace con una inversión de 25 a 30 millones de euros en los primeros tres años y un objetivo a corto plazo en audiencia, de entre un 1,5 y 2% para ser rentable, aunque esperan poder acercarse a corto plazo al 3%. "Si hacemos un 5% nos coronamos, pasamos a la historia, y si hacemos un 3% nos va de maravilla y si hacemos menos, nos irá bien, pero no habremos cumplido el objetivo que pretendemos", declaran.

Y esto, ¿cuándo se lanza? No tenemos una fecha oficial por el momento, pero Contreras espera que puedan estar listos para emitir entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Será a partir de ahí cuando conozcamos si de verdad aquí hay algo que puede hacerse un hueco, o en su lugar quedará relegado a competir con canales secundarios de Mediaset y Atresmedia. Sea como fuere, esta es una novedad que seguir de cerca.

Imagen de portada | Generada con IA

Vía | XTK Movil

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