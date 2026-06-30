Hoy en Netflix, la película que aceleró la creación de un universo cinematográfico tan ambicioso como descompensado

DC está decidida a pasar página de un universo cinematográfico tan potente y ambicioso como profundamente descompensado por visiones que chocaban profundamente. Las inquietudes del estudio por competir con su mayor rival y un Zack Snyder con un enfoque extremadamente concreto de los personajes dio un choque tan fascinante como ‘Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia’ (’Batman v. Superman: Dawn of Justice’).

El amanecer de la inestabilidad

El director cruza a los dos superhéroes más históricos en un blockbuster oscuro y arrollador que tenía que acelerar la elaboración de su universo compartido. Así, Henry Cavill y Ben Affleck se enfrentan en un despliegue desmadrado de fantasía y acción que ahora ya se puede ver en streaming a través de Netflix además de en HBO Max.

La llegada de fuerzas alienígenas amenazando la Tierra y la revelación de Superman para intentar salvar el planeta genera todavía bastante inquietud en las altas esferas. También en un Bruce Wayne que ha observado la destrucción que puede atraer este ser superior, por lo que intentará investigar sus verdaderas intenciones… e incluso la manera de detenerlo.

La continuación de la ya de por sí controvertida ‘El hombre de acero’ tiene interés en las consecuencias de la aparición del superhombre en el mundo. De la suspicacia prometida hasta los pequeños atisbos de esperanza, que la película trata de ir creando en un arrollador océano de oscuridad y cinismo.

Snyder plasma el impacto de estas fuerzas sobrehumanas casi como una crisis existencial post-11S, y la capacidad de aceptarlo como una cuestión de fe divina, prácticamente de viejo testamento. Es un enfoque, sin duda, y uno que no desarrolla equivocadamente, aunque sí irregularmente incluso en la versión más completa de la película.

Su sentido de la acción recupera músculo comiquero que había quedado desprovisto de blockbusters superheroicos previos, y su tesis impuesta a martillazos acaba dejando a relucir un potencial interesante para este género. Pero sus promesas fueron luego o bien mutiladas o directamente cortocircuitadas. Sigue siendo una película bastante notable para sus descompensaciones tan aparentes.

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