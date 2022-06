'Scream 6' se queda sin la gran protagonista de la saga: Neve Campbell se niega a participar y explica por qué

Malas noticias para los fans de la saga 'Scream': Neve Campbell acaba de hacer oficial que no regresará para dar vida una vez más a Sidney Prescott en la sexta entrega que comienza a rodarse esta misma semana. La actriz además no ha tenido problemas en desvelar el motivo por el que no ha querido participar en la película:

La explicación de Neve Campbell

Tristemente, no haré la próxima película de 'Scream'. Como mujer he tenido que trabajar extremadamente duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de 'Scream'. Sentí que la oferta que se me presentó no se ajustaba al valor que he aportado a la franquicia. Ha sido una decisión muy difícil seguir adelante. A todos mis fans de Scream, os quiero. Siempre me habéis apoyado de forma increíble. Estoy eternamente agradecido a vosotros y a lo que esta franquicia me ha dado en los últimos 25 años.

Todo apunta a que los productores han hecho una oferta baja en lo económico y que la actriz ha considerado que no merecía la pena aparecer en 'Scream 6'. Recordemos también que Campbell está gozando actualmente de un gran éxito gracias a la serie 'El abogado de Lincoln', por lo que tampoco es que estuviera sin alternativas.

De esta forma, el único personaje de la primera entrega que reaparecerá en 'Scream 6' será Gale Weathers, pues Courteney Cox sí que confirmó su vuelta hace tiempo. A cambio, un personaje de la cuarta entrega que muchos daban por muerto también regresará.

El estreno de 'Scream 6' está previsto para el 23 de marzo de 2023. Al igual que la efectiva quinta parte, la película contará con un guion de James Vanderbilt y Guy Busick, mientras que de la puesta en escena volverá a ocuparse el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett ('Noche de bodas').