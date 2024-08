Steven Spielberg obligó a John Goodman a protagonizar 'Los Picapiedra'. "No era algo que quisiera hacer"

Hay actores que persiguen un personaje y no cejan en su empeño hasta conseguirlo. El caso de John Goodman fue todo lo contrario, y es que nunca quiso protagonizar 'Los Picapiedra' pero al final se dejó convencer por Steven Spielberg.

Yabba Yabba Noo

Los 80-90 fueron una buena época para John Goodman, que ya contaba en su filmografía con películas como 'Aracnofobia' o la serie 'Roseanne', y había trabajado con directores como los Coen en 'Barton Fink' o Steven Spielberg en 'Always (Para siempre)'.

Lo de John Goodman era más un "smile in pain"

Según relató hace un tiempo, no es que a él le hiciera especial ilusión hacer de Pedro Picapiedra en el live action dirigido por Brian Levant (quien, por aquel entonces, había dirigido películas como 'Beethoven' o 'Este chico es un demonio 2'), sino que más bien Steven Spielberg "le encasquetó" el papel:

"Me lo endosaron. Estaba haciendo mi primera lectura conjunta del guion de 'Always' y (Spielberg) viene, se sienta y dice: 'Damas y caballeros, tengo algo que anunciaros. Acabo de encontrar a mi Pedro Picapiedra'. Y yo solo pensé: 'Por dios, esto no'. Sabía que me iba a pasar el resto de la vida escuchando el Yabba Yabba Doo y... odiaba 'Los Picapiedra' desde quinto de primaria. Me dejó sin palabras, no era algo que quisiera hacer".

Goodman no quería bajo ningún concepto interpretar a la versión en carne y hueso del personaje de Hanna-Barbera, pero Spielberg (que era el productor de la película) fue tan insistente que al final cedió: "Seis meses antes de que empezara el rodaje, me emborraché, le llamé y le dije: 'No creo que pueda hacerlo'... y acabé haciéndolo igualmente".

Al menos en taquilla, la película funcionó bien, con 130 millones de dólares recaudados frente a un presupuesto de 46 millones. Eso sí, se negó a volver para la secuela 'Los Picapiedra en Viva Rock Vegas'... él y todo el reparto original, vaya (y mejor, porque esa sí que fue un pinchazo considerable en cines).

