Matthew Vaughn revela el engaño que sufrió Halle Berry en 'X-Men 3' y que provocó el asqueo del director: "Si vas a hacerle eso prefiero renunciar"

Ahora que parece más claro que los X-Men desembarcarán pronto en el Universo Marvel es el momento de recordar la saga de 13 películas de Fox que empezó en el 2000 y terminó veinte años después por la puerta de atrás con 'Los nuevos mutantes'. Pero las prácticas cuestionables en esta franquicia, por lo visto, comenzaron mucho antes de 2020, según Matthew Vaughn. Ojo, porque la historia os va a dejar de piedra. Y no, no es una referencia a Coloso.

El poder mutante de decepcionar

Vaugh acabaría dirigiendo 'X-Men: Primera clase', el reboot de un universo que ya se sentía un poco anquilosado, pero estuvo a punto de hacer lo propio con la tercera parte de la saga original. A mediados de los 2000, su nombre estaba hilado con el de 'X-Men: La decisión final', pero la acabó dirigiendo Brett Ratner. El motivo de su marcha fue una mentira a Halle Berry de la que se enteró de casualidad, según ha contado en la New York Comic Con.

Una de las razones principales porque las que salí de 'X-Men 3', y esta es una historia real, fue que acudí a la oficina de un ejecutivo y vi un guion de la película. Era mucho más gordo. Le pregunté, "¿Qué es este borrador?". Ellos me dijeron, "No te preocupes". Así que lo cogí y abrí la primera página, donde decía "África. Hay niños muriendo sin agua, y Tormenta crea una tormenta para salvarles".

¿Os acordáis de esa escena en 'X-Men: La decisión final'? Por supuesto que no, porque no existió. Y el motivo es digno de cabreo. "Pensé que era una idea increíble. Pregunté, '¿Qué es esto?'. Ellos respondieron, 'Es el guion de Halle Berry, porque aún no ha firmado. Esto es lo que ella quiere que sea la película. Y una vez haya firmado, lo tiraremos a la basura'. Yo pensé que si vas a hacerle eso a una ganadora del Óscar, prefiero renunciar".

Al final Berry apareció en la película con más importancia que en las cintas anteriores, pero sin la escena de África (que habría sido, todo sea dicho, increible). Solo volvería otra vez, en 'X-Men: Días del futuro pasado', dando por concluida su fase como Ororo. Si vuelve a meterse de alguna manera en el Universo Marvel, esperemos que esta vez no intenten engañarla con un guion falso. Hay cosas que no se hacen ni a una ganadora del Óscar ni a nadie.

