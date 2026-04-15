Ya he visto el nuevo anime de 'El Puño de la Estrella del Norte' y es peor de lo que esperaba. Eso no le ha impedido colarse entre lo más visto de Amazon Prime Video

Hace casi tres años que se confirmó que 'El Puño de la Estrella del Norte' ('Hokuto no Ken') tendría un remake para celebrar su cuarenta aniversario. Parece que llega en un momento perfecto porque los remakes de anime como 'Bastard!! - Heavy Metal, Dark Fantasy' o 'Ranma 1/2' han ido pillando mucha fuerza y captando nuevos fans.

El problema es que las primeras imágenes de este nuevo Ken no eran demasiado prometedores, y el resultado es aún peor.

Bueno, se ha intentado

Ya hace nos meses pudimos ver los primeros avances de 'El Puño de la Estrella del Norte', y ahora el remake se ha estrenado casi de tapadillo con los animes de primavera, directamente en Amazon Prime Video.

A favor de la plataforma hay que decir que están cuidando muchísimo sus simulcasts de anime. Y aunque van fichando pocas series de estreno cada temporada, los nuevos capítulos llegan directamente también con doblaje en varios idiomas, incluyendo castellano y español latino. Por desgracia, casi, casi es lo mejor que puedo decir de la serie.

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La historia de 'El Puño de la Estrella del Norte' es fascinante, y aunque ciertos aspectos del manga de Buronson y Tetsuo Hara hayan envejecido regular, al final no se puede negar que es toda una leyenda. Se ambienta en un mundo post-apocalíptico, con el planeta devastado tras una Tercera Guerra Mundial. Quedan pocos supervivientes y están sumidos en la desesperación mientras los poderosos dominan el mundo a sus anchas.

Así aparece Kenshiro, el actual sucesor del estilo marcial "Hokuto Shinken", quien trata de ayudar a los indefensos curando sus heridas y derrotando a quienes abusan del poder. Es un protagonista del que te enamoras fácilmente por su gran sentido del honor y porque es un "gigante gentil", pero el remake no consigue enganchar ni querer conectar con Ken y su aventura.

El nuevo anime de 'El Puño de la Estrella del Norte' es, hablando suavemente, poco inspirado. Una dirección de arte marrullera que tira de zooms intensos sin venir a cuento, o líneas de movimiento que trata de dar cierto énfasis a las peleas. Pero por desgracia ni el acabado de los escenarios ni una iluminación sorprendentemente bonita pueden salvar la nefasta animación.

Ya los tráilers apuntaban maneras, con una animación CGI limitadísima que recordaba a los peores momentos de la serie más reciente de 'Berserk', pero teniendo en cuenta que ya estamos en 2026, el resultado es todavía más sangrante. Sobre todo teniendo en cuenta que la animación CGI en animes ha avanzado muchísimo estos años y hemos tenido resultados increíbles en series como 'Trigun Stampede' y su secuela.

Los modelos son hiperbólicos en el mal sentido, sin saber captar del todo la esencia del manga (y mira que podrían haber tomado notas de las primeras temporadas de 'JoJo's Bizarre Adventure'), y la expresividad limitadísima de los personajes no logra transmitir nada. 'El Puño de la Estrella del Norte' es un tren en llamas que se desinfla según avanzan los minutos, y quizás por eso ha conseguido ser el anime más visto de todo Prime Video.

En el momento de escribir este artículo, 'El Puño de la Estrella del Norte' continúa siendo la serie de anime más vista en la plataforma, por delante de otros estrenos como 'Nippon Sangoku' y el resto de animes que se pueden ver en Prime Video. Nos gustan los desastres, aunque es una pena que estemos hablando de la nueva 'El Puño de la Estrella del Norte' por un resultado tan terrible.

Por lo menos nos sigue quedando la serie clásica, que a pesar de las limitaciones técnicas de su momento sigue siendo muy disfrutable y se nota que está hecha con mucho corazón.

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