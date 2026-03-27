Esta noche en TV, el Clint Eastwood más oscuro y atractivo en una sensual película que fracasó en taquilla

No hay demasiados puntos de unión entre el cine de Sofia Coppola y el de Clint Eastwood, incluso cuando este último ha optado por dirigir dramas. Sus películas como estrella optaban abiertamente por una dirección distinta, mucho más masculina y orientada a colocarle como figura imponente, con ‘El seductor’ como claro ejemplo.

Todas quieren a Clint

El actor se salió de encasillamientos para interpretar a un oscuro objeto de deseo en esta adaptación literaria dirigida por su habitual socio Don Siegel. Un drama erótico pero también lleno de tensión y suspense que fracasó en taquilla en su momento, recaudando apenas un millón de dólares, pero que ha sobrevivido por el icono de Eastwood y que se puede ver hoy en televisión a través de BOM Cine a partir de las 22:04 (también en streaming a través de SkyShowtime).

En plena Guerra Civil Norteamericana, un hombre ataviado con atuendo de soldado yanqui intenta escapar del conflicto, encontrando refugio en una escuela para señoritas localizada en el Sur, y que se mantiene al margen de la lucha. Mientras John McBurney se recupera de sus heridas, las mujeres del centro comenzaran sintiendo temor y dudas alrededor de él, pero luego una irresistible atracción.

El contexto bélico penetra incluso en esta claustrofóbica localización donde florecen estas pulsiones sexuales que Siegel despliega con interesante morbo, además de marcada misoginia. Si se quiere comprobar como un cineasta puede mirar el mismo material de maneras radicalmente opuestas, basta ponerse seguidas esta película y ‘La seducción’ (hay que quitarse aquí el sombrero con los traductores que decidieron nombrarlas de manera distinta).

Aun así, ‘El seductor’ presenta el deseo y el ánimo de venganza de una manera que sirve para reflejar los sentimientos de reclusión y de violencia derivados de la guerra. Algo que conecta directamente con el momento donde se hizo, donde Vietnam se estaba colando de manera más o menos directa en el cine de aquella época.

Es un interesante punto de inflexión para Eastwood en su autopercepción como estrella, al hacer posteriormente e incluso dirigir otros trabajos cargados de erotismo y tensión alrededor de su figura. Ninguno al menos mínimamente lúcido como ‘El seductor’, que en su inestabilidad constante acaba siendo una experiencia zozobrante y nunca aburrida para el espectador.

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