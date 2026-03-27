La crítica dicta sentencia sobre 'Proyecto Salvación' y afirma que ha destronado a 'Drive' como la mejor película de Ryan Gosling. Así queda el Top 10 del actor

Este viernes por fin llega a los cines españoles 'Proyecto Salvación', la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling que está arrasando en las salas de Estados Unidos. El público está encantado con ella, pero la crítica ha ido un paso más allá al señalar que es la mejor película de la carrera del actor hasta la fecha con un 95% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes.

Hasta ahora, 'Drive' mantenía desde 2011 el honor de ser la película de Gosling mejor valorada por la prensa especializada al haber conseguido un 93% de reseñas positivas, pero su reinado ha llegado a su fin gracias al entusiasmo generado por esta adaptación de la novela de Andy Weir.

El top 10 de las mejores películas de Ryan Gosling

Además, este triunfo de 'Proyecto Salvación' no es algo puntual, pues ese 95% se consigue a partir de 340 valoraciones, por lo que ahora es más complicado que haya oscilaciones tanto al alza como a la baja. De hecho, seguramente ya no sume muchas más, pues 'Marte', la anterior adaptación de un libro de Weir, se quedó en 385 críticas en 2016 para un 91% de saldo positivo.

Lo que sí tengo claro es que muchos sentirán curiosidad por saber cuáles son las mejores películas de Gosling según la crítica, pues es una forma más fiable para ver hasta qué punto confía cada uno en ese criterio. Por eso os dejo a continuación el Top 10 del actor:

Por mi parte, la que más echo en falta en el top y que situaría por encima de varias de las incluidas es 'Crazy, Stupid, Love', la excelente comedia romántica que protagonizó en 2011 junto a Steve Carell y Emma Stone.

https://www.rottentomatoes.com/celebrity/ryan_gosling