'Torrente Presidente' supera los 18 millones en cines y hace historia al ser ya la película española más taquillera desde 2018

El fenómeno de 'Torrente Presidente' en taquilla parece que todavía no tiene límites. La película escrita, dirigida y protagonizada por Santiago Segura acumula ya una recaudación de 18,3 millones de euros, lo que la convierte en la película española más taquillera en nuestro país desde 2018. Y eso con la recaudación de solamente sus dos primeras semanas en taquilla.

El extraordinario éxito de 'Torrente Presidente' en cifras'

Por ahora, 'Torrente Presidente' se queda por detrás de 'Campeones' y su 19 millones de euros, pero este mismo fin de semana debería superar con holgura esa cifra, cuando también debería superar los 20,7 millones de 'Perfectos desconocidos'. Su siguiente objetivo sería entonces los 26,16 millones de euros que consiguió 'Un monstruo viene a verme' en 2016.

Todo apunta a que lo más probable es que 'Torrente Presidente' alcance los 30 millones de euros, lo que la convertiría de largo en la película más taquillera de la saga. La cuestión es que eso ya se da por sentado que va a conseguirlo, ya que ese honor pertenece aún hoy a 'Torrente 2: Misión en Marbella' con 22,14 millones de euros.

Sí es verdad que resulta más dudoso que vaya a superar la cantidad de entradas vendidas por la segunda entrega, que logró más de 5,3 millones de espectadores en nuestro país, pero tampoco es algo que haya que descartar viendo el tremendo éxito que ha conseguido 'Torrente Presidente'.

Lo que sí está totalmente descartado es que 'Torrente Presidente' pueda alcanzar a 'Ocho apellidos vascos', pero es que el éxito de esta película fue tan extraordinario -¡que hizo 55,38 millones de euros en los cines españoles!- que hasta el propio Segura avisó hace un par de semanas de que se trata de algo "irrepetible".

Con todo, las salas de cine necesitan más películas que generen tanto interés en el público, importando bien poco lo buenas o malas que puedan ser.

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