Solo Ryan Gosling y una araña de piedra pueden destronar a Torrente. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como era de esperar, Pedro Almodóvar no ha sido capaz de hacer hincar la rodilla a Santiago Segura. Por segunda semana consecutiva, 'Torrente presidente' ha vuelto a coronar la taquilla española con una autoridad impepinable gracias a unos 5,22 millones de euros que ha recaudado tras caer solo un 22 % respecto al fin de semana de su estreno, y que elevan el montante total recaudado por nuestras salas de cine a los 8,83 millones de euros.

Tras ella, a una distancia abismal se encuentra 'Hoppers', la última película del estudio de animación Pixar, que aguanta el tipo en su tercera semana con 1 millón de euros más en el bolsillo, sacando una buena distancia a 'Amarga Navidad'. La cinta de Almodóvar mejora los dos últimos estrenos del manchego con 0,71 millones de euros que la separan del reestreno de 'Your Name' y de 'Cumbres borrascosas', que cerraron el Top 5 con lo más visto con 0,39 y 0,22 millones de euros respectivamente.

Los estrenos del 27 de marzo de 2026

Si hay una película capaz de destronar a la sexta entrega de la saga 'Torrente', esa es 'Proyecto salvación'. El nuevo trabajo de Chris Miller y Phil Lord, protagonizado por un Ryan Gosling capaz de vender entradas con solo ver su nombre en el póster, adapta la novela homónima de Andy Weir en uno de los mejores ejercicios de ciencia ficción que han llegado a nuestras salas de cine en una larga, larguísima temporada. Salvo sorpresa, huele a taquillazo infalible.

Por otra parte, las variopintas novedades de este fin de semana traen bajo el brazo la nueva ensalada de hostias encabezada por Jason Statham y estrenada bajo el título de 'Shelter: El protector'. Dirige Ric Roman Waugh, que ya ha demostrado su buena mano con la acción en cintas como 'Objetivo: Washington D.C.', 'El mensajero' o, especialmente, el ejercicio apocalíptico de 'Greenland: El último refugio'.

Los amantes del terror más desenfadado y con una buena dosis de acción tienen una cita con 'Te van a matar', el desembarco en Estados Unidos del cineasta ruso Kirill Sokolov en el que una mujer, interpretada por Zazie Beetz, deberá sobrevivir en un rascacielos de Nueva York cuya comunidad está empeñada en acabar con su vida. Completan su reparto Myha'la Herrold, Paterson Joseph y Tom Felton.

Las principales novedades del finde las completan la comedia española 'Altas capacidades' —cuyo guion está firmado por el siempre interesante Borja Cobeaga—, el drama romántico en clave catalana 'Un altre home', el regreso del comisario Maigret en 'La muerte del embajador' y el drama 'Yo te creo', que llega a nuestras pantallas después de alzarse con el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Berlín, así como otras condecoraciones en certámenes como el Festival de Sevilla.

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