Vuelve a los cines 10 años después uno de los animes más sensacionales del siglo XXI, que lleva a otro nivel dos tipos especiales de fantasía

La industria del anime lleva funcionando a pleno rendimiento desde hace generaciones en su país de origen, pero es en los últimos años donde se está plasmando los esfuerzos de llevar su impacto a nivel internacional. Para muchos espectadores más jóvenes resulta más fácil meterse en este mundo animado que en la ficción occidental que incluye desde el cine a las series.

Qué connotaciones positivas o negativas tiene este fenómeno no vienen tanto al caso en este momento, pero sí que estamos ante todo un mundo que merece su apreciación y, también, destacamiento de autores que pueden quedar absorbidos por una maquinaria mayor. A menos que se haga algo como ‘Your Name’, donde entonces uno ya se vuelve innegable.

Llámame por tu nombre

La obra que terminó de proyectar al cineasta Makoto Shinkai, y que además logró un éxito mundial todavía inolvidable. Una película de fantasía y romance con una aproximación especial a los cambios de cuerpo y otras ramas del fantástico, que regresa ahora a los cines con motivo de su décimo aniversario.

En ella dos jóvenes estudiantes que viven distanciados, uno en la ciudad y la otra en un pueblo, y que no se conocen de repente sufren un extraño suceso: un día se despiertan en el cuerpo del otro y tienen que intentar mantener las apariencias los días que eso sucede. Poco a poco se irán ayudando en el proceso, descubriendo progresivamente que este fenómeno busca intentar prevenir una desgracia.

A partir de una premisa curiosa, aunque conectada con una tradición del cine de cambio de cuerpos, Shinkai nos mete de manera accesible en una historia que comulga melodrama juvenil muy común en el anime con cierto coming of age y romance de texturas propias del indie occidental. Una comunión que le ha llevado a tener esa capacidad de alcance global, así como la eterna amenaza de un remake en acción real en Hollywood.

‘Your Name’: una conexión especial

No es que pueda ser imposible, pero el consenso dicta que es una idea desaconsejable. Principalmente con inquietudes en la historia que conectan con el sentir de una sociedad japonesa que arrastra a través de las generaciones el trauma de los bombardeos y otras amenazas de desastres. Algo tan intrínseco que es imposible de trasladar.

Pero es justo lo que termina de propulsar a ‘Your Name’ como una película remarcable que no sólo derriba fronteras idiomáticas o territoriales, sino que cualquier turista del mundo del anime puede encontrar en ella una obra remarcable. Un gran triunfo de un Shinkai que, aunque en el corazón de muchos todavía no han superado esta película, ha seguido desarrollando una carrera extraordinaria.

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