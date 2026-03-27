Antes de conquistarnos con su papel en 'Hamnet', Jessie Buckley encabezó una de las películas más desconcertantes de Netflix

Bajo una premisa aparentemente simple -una joven que acompaña a su pareja a conocer a sus padres-, la película dirigida por Charlie Kaufman 'Estoy pensando en dejarlo' se convierte en algo mucho más complejo, extraño y fascinante. Protagonizada por Jessie Buckley -que acaba de ganar el Oscar por 'Hamnet'-, va desdibujando poco a poco cualquier sensación de normalidad a través de detalles que no encajan, diálogos que parecen ir más allá de lo evidente y una atmósfera que resulta cada vez más inquietante.

Kaufman construye un relato que no busca respuestas claras, sino sumergirte en un estado de duda constante, explorando la identidad, las expectativas y el peso de las decisiones. Es una propuesta exigente, pero también muy estimulante si te dejas llevar por su lógica emocional.

El peso de los diálogos

Lo que empieza como una típica visita familiar se va deformando poco a poco. Nada termina de encajar del todo, y esa sensación de que algo no está bien acompaña cada escena. La narrativa juega contigo, te descoloca y rompe con cualquier expectativa.

Kaufman apuesta por conversaciones largas, densas y a veces casi hipnóticas. No son diálogos al uso: aquí sirven para construir una atmósfera y profundizar en los personajes más que para avanzar la trama de forma tradicional.

Además, Jessie Buckley está magnética, sosteniendo gran parte del peso emocional del filme. Y a su lado, Jesse Plemons aporta una inquietud constante, mientras que Toni Collette y David Thewlis hacen lo propio elevando cada escena en la casa familiar.

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La película trabaja desde lo sutil, con pequeños detalles, cambios casi imperceptibles y una puesta en escena que genera una incomodidad constante. Es de esas historias que no sabes explicar del todo, pero eso es lo de menos y no es necesario para disfrutar del viaje.

No es una película para todos los gustos, pero si entras en su juego, es una experiencia muy potente y puede que te deje pensando durante días. Todo un clásico del catálogo de Netflix.

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