El final de la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen', explicado. La batalla definitiva de Yuta y el futuro del Viaje de Aniquilación en el anime

Después de doce episodios toca despedirnos de 'Jujutsu Kaisen'. La tercera temporada del anime ha supuesto una ruptura con el mundo de la hechicería tal y como lo conocíamos hasta ahora, dejando atrás las puertas del instituto y metiéndonos en una suerte de torneo a vida o muerte en el que Yuji Itadori y compañía se lo juegan todo.

Este Viaje de Aniquilación es el plan maestro de Kenjaku, pero los antiguos alumnos de Satoru Gojo están intentando impedirlo por todos los pedios posibles. Y en realidad en esta temporada de 'Jujutsu Kaisen' ha pasado de todo, y lo que nos queda todavía.

¡Este artículo contiene spoilers de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'!

El camino hasta ahora

El Incidente de Shibuya marcó un antes y un después para el mundo de la hechicería e Itadori comenzó la temporada lidiando con la masacre que perpetró Sukuna cuando tomó el control de su cuerpo. Después del paripé con Yuta Okkutso fingiendo su ejecución, los dos estudiantes de Gojo decidieron unir fuerzas para liberar a su maestro y detener los planes de Kenjaku.

El Viaje de Aniquilación está destinado a forzar la evolución de la humanidad, reuniendo a hechiceros del presente, también a los recién despertados, y a hechiceros reencarnados del pasado. La idea es reunir tanta energía maldita como se pueda y forzar que la humanidad se asimile con Tengen hasta que ya no queden humanos normales... Un planazo de supervillano, vaya.

Este "torneo" tiene reglas muy concretas que fuerza a los participantes a entrar en él y matar a otros hechiceros, así que Yuji Itadori, Yuta Okkotsu y Megumi Fushiguro andan buscando nuevos aliados mientras intentan liberar a Satoru Gojo.

Así terminados con Hakari y Kirara, dos antiguos estudiantes, Higuruma y Takaba, dos hechiceros que acaban de despertar su poder. Esta temporada se ha encargado sobre todo de presentarnos a todos estos nuevos jugadores y ver cómo los planes se van alineando de cara al futuro, pero nos ha dejado todas las piezas en su sitio con su final.

Aún no hemos terminado...

Itadori y Fushiguro han entrado oficialmente en la Colonia de Tokio y tratan de avanzar en el juego sin matar a nadie, cambiando puntos para permitir a otros escapar. Aunque la traca final ha llegado en la Colonia de Sendai, en la que se ha infiltrado Yuta Okkotsu.

El último capítulo de la temporada se ha centrado en su batalla contra Kurourushi, Ryu Ishigori y Takako Uro, quien además se la tiene jurada a los ancestros de Okkotsu. Tras un combate de infarto, Okkotsu consigue derrotar a sus oponentes y robarles un total de 190 puntos, suficiente para incluir una nueva normal en el juego.

El final de la tercera temporada nos deja un desenlace abierto, con Okkotsu dejando el campo de batalla y la amenaza de que va a llegar a su límite en algún momento. Por su lado, Megumi ha quedado al cuidado de Ángel y el tiempo de su hermana Tsumiki antes de tener que entrar al Viaje de Aniquilación se va acabando.

Tengen sigue bajo el cuidado de Choso y Tsukumu... Y Sukuna parece estar muy tranquilito, aunque planeando algo. Por su lado, Itadori ha encontrado un aliado espectacular con Takaba, que le va a seguir el juego de maravilla y es un hechicero a la altura de Gojo, aunque no sea consciente de la magnitud de sus poderes.

¿Y ahora qué?

Esta primera parte de la tercera temporada ha cubierto hasta el capítulo 181 del manga de Gege Akutami. Así que, por desgracia, en realidad la temporada aún no ha llegado a su final y nos deja con un cliffhanger interesante. El arco de Viaje de Aniquilación es el más largo de todo 'Jujutsu Kaisen', pero podemos esperar llegar a su conclusión con la segunda mitad de la temporada.

Aquí veremos cómo estas semillitas que se han ido plantando tendrán sentido y todas las piezas del puzzle se irán colocando en su lugar de cara al arco final. Y, por desgracia, también podemos esperar que los grandes villanos de la historia se pongan en marcha.

Ahora bien, por ahora no tenemos fecha de estreno para la segunda parte de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'. Los rumores apuntan a un posible estreno en enero de 2027, así que nos toca esperar sentados.

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