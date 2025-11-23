Al protagonista de 'Jujutsu Kaisen' le cambia el color de pelo más que a Ramona Flowers. La "culpa" es del propio Gege Akutami

Con muchos mangas nunca estamos seguros de las paletas de los personajes hasta que llega el anime. Uno de los ejemplos más claros es 'JoJo's Bizarre Adventure', con su autor cambiando por completo todos los colores dependiendo de la portada y según le de, pero no es el único caso.

También ocurría con 'Jujutsu Kaisen', que no dejaba del todo claro el aspecto de Yuji Itadori hasta que llegó el anime.

Yo no lo veo así...

Y es que el color de pelo de Yuji ha pasado por muchas tonalidades diferentes, dependiendo de la portada y la ilustración completa. Aunque el el anime se ha fijado su pelo en un rosa clarito, en el manga ha sido rubio o incluso lo ha tenido de color morado.

La "culpa", la tiene el propio Gege Akutami, el creador de 'Jujutsu Kaisen'. O, más bien, su daltonismo. Esta condición es un poco peliaguda cuando eres artista y tienes que trabajar con paletas de colores, así que se ve que a veces Akutami confunde ciertas tonalidades y por eso nunca termina de pintarle el pelo a Yuji del mismo color.

"Como soy un poco daltónico y la tabla de colores no tiene sentido para mí, estoy a punto de renunciar a teñirme el cabello", dijo Akutami en una entrevista con VIZ Media.

El daltonismo de Akutami también ha afectado a otros personajes como Hakari, cuyo color de pelo cambia entre el rubio y el morado de una ilustración a otra. Así que parece que también tendremos que esperar a su aparición en el anime para zanjar el debate del todo.

Aún así, Akutami se maneja de miedo con colores más contrastados, y su daltonismo no le ha impedido dejarnos ilustraciones realmente impresionantes como las que realizó de los Cinco Ancianos para 'One Piece'. Solo que, de vez en cuando, a Yuji le cambia más el pelo de color que a Ramona Flowers.

