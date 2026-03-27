'Te van a matar' es como "un cómic de violencia y humor absurdo". Por qué la loquísima película de Sokolov funciona a la perfección

'Te van a matar' es una experiencia que no se puede perder cualquiera al que le gusten las películas de artes marciales, la comedia alocada y la historias con un toque de terror fantástico. La película dirigida por Kirill Sokolov combina la acción más frenética con humor gore, slapstick y secuencias de artes marciales que recuerdan a los clásicos de los 'Shaw Brothers', 'Lady Snowblood' o incluso a 'Kill Bill' de Quentin Tarantino.

Un puñetazo tras otro

La historia sigue a Sassy Betts, una heroína de acción que entra a trabajar en un hotel siniestro y descubre que todos intentan asesinarla. Desde peleas coreografiadas hasta túneles secretos que recuerdan a 'Oldboy', la película mezcla referencias y un estilo lúdico que la convierte en una fiesta visual y narrativa.

Alejandro G. Calvo no escatima elogios para describirla: “Es una película súper chula. Si lo que os va es el cine de artes marciales, gente atrapada en algún sitio cerrado que no pueden escapar y para intentar salir de ahí tienen que pegarse con un millón de personas”.

Calvo destaca la mezcla de géneros: “Esto sobre todo es una comedia salvaje, una comedia gore… Te vas a reír mientras ves cómo a alguien le cortan la cabeza y de lo que vendría a ser el cuello cercenado sale un chorro de sangre a presión”.

Sobre la dirección y la puesta en escena, Calvo comenta que “las secuencias de acción están muy bien rodadas, hay una puesta en escena muy inteligente… todo a nivel de travelling, de distancia respecto a la acción, de cómo se mueve la cámara… te da una estética como de cartoon, como de cómic”.

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