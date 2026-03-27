Charlize Theron presenta el extraordinario tráiler de su nuevo thriller, donde se enfrenta a la estrella de una de las películas más vistas de Netflix

Creo firmemente que la mayoría de películas de Netflix no son más que relleno para presumir de un catálogo amplio, pero de vez cuando también llegan a la plataforma algunos títulos que merecen la pena. Todo apunta a que uno de ellos podría ser 'Apex', un prometedor thriller en el que Charlize Theron se enfrenta a Taron Egerton del que ya podemos ver su tráiler, que luce extraordinario para los estándares de Netflix.

De qué va 'Apex'

La premisa de 'Apex' es bastante sencilla: una escaladora ve cómo su nueva aventura va camino de convertirse en una pesadilla cuando se ve perseguida por un cazador en plena naturaleza. Todo ello pronto deriva en un juego mortal en el que está claro que de ahí solamente va a salir uno de los dos con vida.

Otro punto a favor de 'Apex' es que detrás de las cámaras está Baltasar Kormákur, quien ya demostró manejar muy bien este tipo de relatos con la notable 'La bestia'. Con su talento y ese dúo protagonista, solamente hace falta que el guion de Jeremy Robbins no sea un desastre para poder esperar de aquí un grandísimo entretenimiento.

Acompañando a Theron y Egerton al frente del reparto encontraremos también a Eric Bana, pero es evidente que las dos grandes estrellas son los dos primeros. De hecho, Egerton ya lideró para Netflix la muy entretenida 'Equipaje de mano', que aún hoy ocupa el tercer puesto entre las películas más vistas de la historia de la plataforma.

Para salir de dudas con 'Apex' no tendremos que esperar ya mucho, pues su estreno de forma exclusiva en Netflix está previsto para el 24 de abril de 2026.

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