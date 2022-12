De Luis García Berlanga a Arturo Valls: las 11 mejores comedias españolas de la historia

Elegir las mejores películas de comedia españolas es un trabajo arduo. ¿Cómo limitarse a poner todo lo que hizo Luis García Berlanga? ¿Se puede dejar en una sola película a José Luis Cuerda? ¿Es lícito ignorar a creadores como Borja Cobeaga? Teniendo en cuenta que ya desde sus inicios contaba con películas cortas como 'Benítez quiere ser torero', lo de reír ha acompañado al cine patrio a lo largo de las décadas, incluso (y sobre todo) durante la dictadura.

En esta lista, como siempre y como selección personal, no están todas las que son, pero son todas las que están. Obviamente no se puede llenar la lista entera con Berlanga o Fernando Fernán-Gómez así que no ha quedado más remedio que hacer una pequeña selección perfecta para los que creen que en España todo son comedietas de medio pelo. ¡Quién lo diría viendo estos peliculones!

'Amanece, que no es poco' (1989)

Dirección: Jose Luis Cuerda Reparto: Antonio Resines, José Sazatornil, Cassen, Luis Ciges, Aurora Bautista

Hay pocas películas que gusten a todo el mundo, pero 'Amanece que no es poco' es una de ellas. Tan profundamente rural y cañí como internacionalmente surrealista, es cine de puro culto que ha ido creciendo cada vez más. Frases como "¡Todos somos contingentes, pero tú eres necesario!", "Calabaza, yo te llevo en el corazón" o el monólogo sobre William Faulkner son solo pequeños detalles en una cinta inmortal, fabulosa, única y muy diferente a cualquier cosa que uno espera en una comedia española.

La mezcla entre alta cultura ("Que quería yo a hablarle de Dostoievski") y el absurdo más grosero ("Pues yo creo que me voy a sacar la chorra") hacen de 'Amanece que no es poco' una película encomiable e inencontrable en la filmografía de otros países. ¡Ah! Y si os ha gustado, no os perdáis el resto de la tetralogía de Cuerda: 'Total', 'Así en el cielo como en la tierra' y 'Tiempo después'. Absoluta maravilla.

Disponible en Movistar Plus+, Prime Video, HBO Max y Flixolé

'El verdugo' (1963)

Dirección: Luis García Berlanga Reparto: José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella, José Luis López Vázquez, Ángel Álvarez

Suena a tópico, pero el mejor cine en España se hizo contra el franquismo en la propia cara del régimen. Prueba de ello es la comedia más triste de la historia, 'El verdugo', en una época en la que aún había varios en activo en nuestro país (la última ejecución fue en 1975). Un Pepe Isbert absolutamente estelar interpreta a un verdugo que quiere dejar su profesión pero se ve obligado a continuar, embelesado por su hija.

La escena final demuestra que no hay mayor amargura que la que se puede dar en una comedia, ni mayor poso social del que puede dejar una película repleta de humor. Las contradicciones de la España franquista se hicieron más notorias que nunca en esta fabulosa obra maestra de Berlanga, quizá el mejor cineasta de la historia de nuestro país, que, por mucho que pase el tiempo, nunca pasará de moda. Inevitablemente, nos volveremos a encontrar con él en esta lista. No podía ser de otra manera.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Disponible en HBO Max y Flixolé

'Atraco a las tres' (1962)

Dirección: José María Forqué Reparto: José Luis López Vázquez, Cassen, Gracita Morales, Katia Loritz, Manuel Alexandre, Agustín González

Si en Estados Unidos el Rat Pack atracaba casinos en 'Ocean's Eleven', aquí un grupo de las personas más graciosas que jamás han poblado nuestro país se dedicaron a atracar un banco, criticando, ya de paso, la pobreza de la época, que pasó por delante de las narices de la censura. El problema es que el día que van a dar el golpe a su propia sucursal, otros ladrones (de verdad) deciden hacerlo a la misma hora, el mismo día.

Es cierto que la película no tiene las grandes intenciones y la mordacidad de Berlanga, por ejemplo, pero tampoco es lo que pretende: es una comedia de enredo que funciona como un reloj, en la que todos los actores brillan con luz propia y que elevaba el sainete al puro arte. Como curiosidad, tuvo una secuela moderna muy inferior ('Atraco a las tres... y media'). Si os quedáis con ganas de más comedia de Forqué, probad con 'Usted puede ser un asesino' y el clásico de Mihura 'Maribel y la extraña familia'. Imprescindibles.

Disponible en Flixolé y RTVE

'La comunidad' (2000)

Dirección: Álex de la Iglesia Reparto: Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Sancho Gracia, María Asquerino, Jesús Bonilla

Si 'Muertos de risa' es un drama disfrazado de comedia, 'La comunidad' es una comedia disfrazada de thriller. Como si de un '13 rue del Percebe' criminal se tratara, Álex es capaz de dar a cada vecino el tiempo justo para que no nos podamos olvidar de él, montando una comedia coral casi artesanal, en la que funciona cada pequeño detalle hasta confluir un final sorprendentemente satisfactorio.

En 'La comunidad' no hay personajes: hay buitres atentos a conseguir el dinero escondido, como si se tratara de una especie de 'Ratas a la carrera' en un edificio en el que hay desde un Darth Vader pajillero hasta Ramona, una fabulosa Terele Pávez dispuesta a proteger al grupo por encima de la chica nueva que no se merece el dinero. Pocas veces una comedia se ha puesto tan macabra como en 'La comunidad'. Álex de la Iglesia no ha vuelto a estar tan lúcido, pero si queréis saber más de él os recomiendo fervientemente 'El día de la bestia' y la anárquica 'Acción mutante'.

Disponible en HBO Max y Flixolé

'El milagro de P. Tinto' (1998)

Dirección: Javier Fesser Reparto: Luis Ciges, Silvia Casanova, Pablo Pinedo, Pepe Viyuela, Javier Aller, Emilio Gavira, Janfri Topera

El universo de Fesser y de películas Pendelton, explicitado de manera soberbia en su gran obra maestra, 'El secdleto de la tlompeta', se hizo más grande y especial que nunca en 'El milagro de P. Tinto', una película fantástica en todos los sentidos, en la que cada uno de sus planos es icónico. Un rompecabezas formado por mil piezas diferentes, que se diversifica, se vuelve a unir, se separa de nuevo y al final consigue que la suma de todas las partes sea una obra maestra del surrealismo.

Para ver 'El milagro de P. Tinto' hay que estar despierto, porque el ritmo extenuante de la película y sus personajes casi sacados de un tebeo de Ibáñez no piensan darte ninguna tregua. Es una cinta capaz de crear su propio mundo, en la que unos marcianitos jugando al póker con una baraja de familias del mundo no desentona entre un P. Tinto convencido de que los niños se hacen moviendo los tirantes, cajas de queso de tetilla, yunques cayendo en la cabeza de niños y trenes a toda velocidad. Si acabáis con más ganas, no os perdáis 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo', el slapstick más divertido de la historia del cine español.

Disponible en Prime Video y Flixolé

'La venganza de Don Mendo' (1961)

Dirección: Fernando Fernán-Gómez Reparto: Fernando Fernán-Gómez, Paloma Valdés, Juanjo Menéndez, Antonio Garisa, Joaquín Roa, Lina Canalejas

Fernando Fernán-Gómez fue un genio inabarcable. Escribió novela, poesía, teatro, ensayo, cine, fue actor y director con cientos y cientos de obras en las que dejó su impronta. Y una de las mejores, por su fidelidad al material original al mismo tiempo que como parodia de lo imparodiable es 'La venganza de Don Mendo', una película basada en el astracán de Pedro Muñoz Seca de 1918. ¿Cómo no va a entrar en esta lista un género exclusivamente español destinado a hacer reír pase lo que pase?

La película rechaza cualquier pábulo de realidad y directamente se rueda sobre decorados dibujados, multiplicando por tres un histrionismo que le sienta genial a un guion ya de por sí hilarante en el que se atreve a romper la cuarta pared en más de una ocasión. Ahora nos parece algo normal, pero hace sesenta años era una provocación formal. 'La venganza de Don Mendo' es una gamberrada hilarante, una cinta que logra ser al mismo tiempo clásica y provocativa: una de las grandes tapadas de la historia del cine español. Si os gusta, Fernán-Gómez también dirigió comedias negras fabulosas como 'El malvado Carabel' o 'El viaje a ninguna parte', que son imprescindibles en nuestro cine.

Disponible en Flixolé

'No controles' (2010)

Dirección: Borja Cobeaga Reparto: Unax Ugalde, Julián López, Alexandra Jiménez, Secun De La Rosa, Mariam Hernández

Sí, sé lo que estáis pensando: ¿Qué pinta la película de Juancarlitros y compañía en una misma lista con Berlanga o Fernando Fernán-Gómez? Cada época tiene sus genios de la comedia, y algún día se reconocerá como se debe a Borja Cobeaga, que en 'No controles' fue capaz de crear un clásico navideño imperecedero que transcurre en una Nochevieja de encierro en un hotel de carretera. Pero no todo van a ser risas.

Esta película es una comedia brutalmente escrita y con un slapstick fabuloso, pero sabe qué cuerdas tocar para mantener la ternura (esa escena final) y hacer que nos enamoremos de sus protagonistas dándoles una personalidad tridimensional que, en verdad, no tendrían por qué tener. Cobeaga consigue que todo funcione gracias a una puesta en escena original, unos personajes a los que ama con locura y un guion que no desdeña la lágrima mientras aún te estás riendo con la escena anterior. Una maravilla muy incomprendida. Si os gusta, no os perdáis 'Pagafantas' o 'Fe de etarras', sus dos mejores comedias y que encapsulan muy bien el legado que dejó 'Vaya semanita'.

Crítica en Espinof de Javier G. Trigales | Disponible en Prime Video

'¡Bienvenido, Mister Marshall!' (1953)

Dirección: Luis García Berlanga Reparto: José Isbert, Lolita Sevilla, Manolo Morán, Alberto Romea, Elvira Quintilla, Luis Pérez de León, Félix Fernández

¿Cómo hay que ser de valiente para, en pleno franquismo, hacer una parodia hacia España, en general, encapsulada en el pueblo de Villar del Río? De alguna manera la censura no supo ver lo obvio y se convirtió en un clásico inmediato, no solo por la mítica interpretación de Pepe Isbert ("Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación, y esa explicación que os debo os la voy a pagar"), sino por su representación de ese país olvidado, pobre, que se deja embaucar por la mínima posibilidad de salir adelante a la desesperada.

Berlanga no deja títere sin cabeza en su representación cañí donde reciben desde la iglesia hasta los americanos, con ese mítico final que devuelve las cosas al (tristísimo) punto de partida. Tengamos en cuenta que originalmente a Berlanga le habían pedido que hiciera un vehículo de lucimiento para Lolita Sevilla, y en su lugar se sacó de la manga esta obra maestra que caricaturiza una España derrengada a la que señala y ridiculiza sin ningún tipo de pudor. Si aún os quedáis con más ganas de Berlanga, os recomiendo su filmografía entera, pero más concretamente 'Plácido', 'Los jueves, milagro' y 'Esa pareja feliz'.

Crítica en Espinof por Pablo Muñoz | Disponible en HBO Max y Flixolé

'Los del túnel' (2016)

Dirección: Pepón Montero Reparto: Arturo Valls, Natalia de Molina, Raúl Cimas, Neus Asensi, Manolo Solo, Enrique Martínez, Teresa Gimpera, Emma Caballero

El post-humor era esto. 'Los del túnel' no fue entendida por un público que esperaba una hilarante comedia protagonizada por Arturo Valls sobre un grupo de personas que intentaban salir de un túnel en llamas y en su lugar se encontró con el retrato de un perdedor que no puede encajar ni siquiera con sus compañeros de trauma. La película de Pepón Montero es tan inteligente, tan sarcástica y tan original que empieza donde habría acabado cualquier otra. Y a partir de ahí, construye.

Aunque 'Los del túnel' no fue un éxito ni en su lanzamiento ni posteriormente en streaming, lo cierto es que ha ido ganando un pequeño estatus de culto con el tiempo gracias a un montaje perfecto, unos actores que no exageran ni hacen pantomima para conseguir la risa y destila un tono de amargor divertidísimo muy propio de la década de los 2010. Y es que este grupo de personas que solo tienen en común haber salido de un túnel juntas puede que no esté tan unido como aparenta. Es la única película de Pepón Montero, pero si os gusta, podéis ver más del Arturo Valls productor, como 'Camera Café: la película' o 'Tiempo después'. Se escondía un autor detrás de '¡Ahora caigo!'.

Crítica en Espinof por Kiko Vega | Disponible en Rakuten

'El pisito' (1958)

Dirección: Marco Ferreri Reparto: Mary Carrillo, José Luis López Vázquez, Concha López Silva, Celia Conde, José Cordero

El eterno Rafael Azcona coescribió con Ferreri la historia de un hombre semiobligado a casarse con una señora mayor para heredar el piso cuando muera. Una vez más, el franquismo no supo ver la crítica a la falta de pisos en las grandes ciudades y la subida de los alquileres, que es algo que aún arrastramos hasta nuestros días. Los protagonistas de 'El pisito' tienen que ajustarse el cinturón, tratar de encontrar una manera de vivir y practicar la picaresca española para salirse con la suya: un reflejo de aquellos días que, tristemente, aún resuena ahora.

Una comedia negra, triste y más ácida que un limón, con personajes entre la picaresca y la maldad más directa, que solo buscan un pequeño respiro en una Madrid a medio hacer, en la que los coches apenas circulan, faltan pisos y los matrimonios por conveniencia son una cosa del día a día. De alguna manera, 'El pisito', además de ser graciosísima, sigue totalmente vigente, con un José Luis López Vázquez excelso dentro de lo contenido que se encuentra. Fabulosa. Y si os gusta, no os podéis perder 'El cochecito'. A partir de ahí, la carrera de Marco Ferreri dio un traspiés tras otro, pero al menos nos dejó dos joyitas.

Disponible en Flixolé

'El discreto encanto de la burguesía' (1972)

Dirección: Luis Buñuel Reparto: Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig, Jean-Pierre Cassel, Stéphane Audran, Michel Piccoli

Vamos a hacer un poco de trampa aquí añadiendo a Buñuel, porque aunque quería rodar la película en España tuvo que irse a Francia a hacerlo. Una simple cuestión técnica. No se ha hecho cine surrealista como el que hacía Buñuel, ni comedias tan absolutamente extrañas y delirantes como esta, irónica, mordaz y más onírica que nunca: los sueños se entremezclan con la realidad y el espectador no es capaz de saber exactamente lo que está pasando. Poco importa cuando la risa es el único camino a seguir.

Los buenos modales esconden puñaladas por la espalda, la amabilidad tiene un velo de hipocresía y el cinismo se hace con la función. Es cierto que si estás esperando una punchline o un chiste fácil, 'El discreto encanto de la burguesía' se niega a dártelo, pero eso no hace que sea frustrante. Un consejo: relájate en el sofá y disfruta de algo más de una hora y media de pequeños cortos entrelazados por los sueños en los que cualquier cosa puede ocurrir. Por ejemplo, que acabes deseando verla otra vez. Si os gusta, no os perdáis 'El ángel exterminador', otra versión de la misma historia (que, dicho sea de paso, tampoco fue rodada en España).

Disponible en Filmin