'Los del túnel', un doloroso retrato de nuestra miseria en forma de magistral comedia negra

Esta noche en La Sexta tendrás una nueva oportunidad de echar el ojo a una de las comedias más amargas que nos ha dado nuestro cine en los últimos años. 'Los del túnel', escrita por Juan Maidagán y Pepón Montero, y dirigida por el segundo, fue una rara avis dentro de nuestra comedia y recibió cierta indiferencia que tal vez hoy se pueda ir corrigiendo.

Háblame de ti

"No me aguanto. Me miro al espejo y digo joder qué asco das, macho" Esa frase del personaje interpretado por Arturo Valls (también productor de la película y una de nuestras grandes esperanzas para el futuro de nuestra comedia) es la clave de la historia que proponen Montero y Maidagán. Todos queremos lo que vemos en los demás mientras lamentamos la mierda de vida que nos ha tocado vivir. A veces puede ser cierto, pero muchas veces es solo un problema de perspectiva.

Entre muchas otras cosas, 'Los del túnel' es la mejor película posible sobre grupos de WhatsApp de la historia del cine. Tampoco sé si hay más ni cuántas pueden ser, pero el retrato de los personajes clava el estereotipo. Probablemente no te veas reflejado en ninguno de ellos, pero seguro que conoces a alguno que sí. No te lo tomes a mal, a lo mejor simplemente no quieres verte reflejado en semejante festival de apatía existencial, asco y pena.

Cinco años después de su estreno, la solera sigue presente y ha elevado el estatus de la película, condenada al culto desde el mismo día de su concepción, pero lo cierto es que durante todo este tiempo tampoco hemos sabido manejar el post-humor con tanta maestría. Hay excepciones, claro. La más llamativa es la magistral 'Algo muy gordo' de Carlo Padial y Berto Romero, o algún ramalazo en las propuestas de cineastas como Carlos Therón, Javier Ruíz Caldera o Dani de la Orden. Pero como 'Los del túnel' no volvió a salir otra película. Bueno, tal vez 'Tiempo después', la última película de José Luis Cuerda, tenía algo de esa risa triste.

El caso es que hoy no vas a ver la película con los mismos ojos. En 2021 el mundo entero ha pasado una experiencia traumática que nos ha dejado un poco encerrados en nuestro propio túnel durante una buena temporada. Unos meses llenos de dificultad donde, salvo que fueras un genio como Bo Burnham, te habrás guardado todo lo que llevabas dentro bajo riesgo de enquistar todo el dolor.

Ese actual estrés post-traumático puede ser el mejor aliado para disfrutar de las desgracias ajenas de una película que coge el cine catastrofista y le da una pincelada de bajona y mala hostia. Post humor post catastrofista, por qué no. El ritmo endiablado que impone su reparto coral, todos en absoluto estado de gracia y donde cada uno tendrá sus minutos de gloria, es comedia con mayúsculas. Y tragedia. Y un poco de tiempo también. Es la vida.

'Los del túnel' es una magistral comedia sobre los peligros de venirse arriba de aires rashomonescos. El cretinismo del que siempre quiere quedar bien y la mirada por encima del hombro en un viaje plagado de gags y lástima, de carcajada y nudo en la garganta, a ritmo de los putos Pecos. Y, ojo, que no es que vayamos a reírnos de nadie. Menudos temazos se gastaban esos dos. Montero y Maidagán lo saben y aciertan de pleno en una película donde hasta los fundidos a negro tienen sentido.