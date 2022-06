'The Umbrella Academy' sigue siendo una gozada, pero el final de la temporada 3 deja claro que la serie de Netflix no debería alargarse mucho más

Netflix se ha desviado de su política habitual de estrenos con la tercera temporada de 'The Umbrella Academy', ya que la tenemos disponible íntegra en la plataforma a partir de este miércoles 22 de junio cuando lo habitual hubiese sido lanzarla este viernes. Difícil no pensar que el hecho de que hoy también llegue el desenlace de 'Obi-Wan Kenobi' no haya tenido algo que ver en este movimiento.

Por mi parte, hace ya unos días os comenté mis primeras impresiones sobre esta tercera entrega de 'The Umbrella Academy', pero ahora ha llegado el momento de hacer un repaso a la temporada completa. Más consistente que la segunda, que iba a de menos a más, pero sin la misma frescura de la primera, sigue siendo una gozada, pero también empiezo a creer que no deberían alargarla mucho más.

A tope

Como ya comenté, la temporada 3 arranca con vigor y mostrando todo aquello de lo que es capaz la serie. Luego llega un pequeño valle de interés mediada la temporada, pero nada muy pronunciado, pues todos los protagonistas tienen un arco de personaje bien trabajado -siendo además complementarios entre sí- y simplemente se debe a que dan un poco vueltas hasta tener del todo claro a qué peligro se enfrentan realmente (un nuevo apocalipsis) y cómo lidiar exactamente con ello.

La preparación alrededor de eso es casi ejemplar, con alguna baja por el camino y desarrollando la historia de tal forma que uno nunca puede tener la certeza de lo que va a suceder a continuación. Ese toque imprevisible (al menos hasta cierto punto) le sienta de fábula para compensar esos tiempos muertos que en realidad nunca llegan a serlo.

Y es que siempre hay algo que impulsa la serie hacia delante, estando especialmente conseguido todo lo referente a la creciente frustración de Allison. El personaje interpretado por Emmy Raver-Lampman nunca había sido de mis favoritos y en esta tercera temporada eso cambia por completo. Tarda un poco en suceder, ya que los guiones lo tratan con cierto mimo en lugar de ir a lo visceral, sentándole de lujo tanto a la serie en general como al personaje en particular. Eso no quita para que Cinco (Aidan Gallagher) siga siendo el mejor de todos con diferencia.

Distanciando a la familia

Más allá de eso, uno de los grandes ejes de la tercera temporada es que el distanciamiento entre la "familia" protagonista es mayor que nunca. De nuevo, esto es algo que se va manifestando con más intensidad según pasan los episodios, pero es que incluso muchas de sus tramas se centran más en temas personales desconectados del resto que en algo que busque cierta armonía entre ellos.

Para eso también se aprovecha bien a los Sparrow, donde la única pena es que, como era de esperar, es Ben a quien acaban prestando más atención. Ahí Justin H. Min disfruta lo suyo mostrando una faceta muy diferente a la que tenía el otro Ben, pero sí que hubiese agradecido que otros integrantes de esa familia tuviesen algo más de tiempo para brillar. Y es que la tercera temporada es mejor cuando eso sucede, sea para mostrar su lado más serio o cuando la comedia característica de la serie hace acto de presencia.

Un pero muy importante

Dicho esto, está claro que los protagonistas de siempre van a tener una presencia dominante según pasen los episodios, y ahí el equipo creativo de 'The Umbrella Academy' sabe muy bien cuándo llega el momento de ir elevando la intensidad hasta tocar techo en el penúltimo episodio.

Sí, no me equivoco, el final de temporada se queda por debajo del capítulo anterior. Ahí es cuando 'The Umbrella más deja con la necesidad de seguir viendo lo que llega a continuación, pero pronto optan por el camino más plácido, lo cual resta algo de impacto emocional al final de temporada.

Y es una pena, porque por lo demás resulta vibrante y espectacular, pero deja con la idea de que nunca va a cambiar nada realmente -o al menos no hasta el desenlace definitivo-. Un error importante, más aún si tenemos en cuenta el cliffhanger con el que se cierra esta tercera entrega de 'The Umbrella Academy'.

No obstante, aquí solamente es una pequeña mancha, pero sí que siembra más dudas de cara al futuro. Es verdad que 'The Umbrella Academy' siempre se ha caracterizado por su capacidad para deshacer lo que parece inevitable, pero llega un punto en el que puedes pasarte de la raya en la forma de abordarlo. Creo que la serie ha llegado a ese punto y que quizá debería ir pensando ya en cómo cerrarlo todo.

En resumidas cuentas

Al acabar el octavo episodio hasta se me pasó por la cabeza la idea de que la tercera temporada de 'The Umbrella Academy' estaba destinada a ser la mejor de todas. Por desgracia, el desenlace, sin ser para nada malo, es también el menos estimulante hasta la fecha. Con todo, me lo pasé muy bien con ella -va a estar sin duda entre mis series favoritas de Nettlix de este 2022- y la recomiendo, pero por primera vez tengo mis dudas sobre su futuro.