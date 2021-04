'Obi-Wan Kenobi', todo lo que sabemos de la serie de Star Wars para Disney+ con Ewan McGregor

Disney va a exprimir a fondo el universo Star Wars y uno de los proyectos más llamativos que ha confirmado es 'Obi-Wan Kenobi', una serie centrada en el personaje inmortalizado en su momento por Alec Guinness y heredado después por Ewan MaGregor.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora de 'Obi-Wan Kenobi', una serie llamada a convertirse en uno de los títulos más populares de Disney+ cuando llegue a esta plataforma de streaming.

Lucasfilm no ha dado detalles concretos sobre cuál será la historia de la serie, pero sí sabemos que tendrá lugar 10 años después de los eventos narrados en 'La venganza de los Sith', por lo que tocará explorar tanto el cambio definitivo al lado oscuro de un Anakin ya convertido en Darth Vader y también las dificultades de Obi-Wan para seguir con vida en un universo en el que la práctica totalidad de jedis has sido exterminados.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/GH3JBZxZDh