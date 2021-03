'Obi-Wan Kenobi': Disney+ anuncia el reparto completo de la nueva serie de 'Star Wars' con Ewan McGregor y Hayden Christensen

Ya se empieza a notar que Disney+ coge ritmo y la serie protagonizada por uno de los maestros jedis más importantes de 'Star Wars', Obi-Wan Kenobi, está a punto de comenzar su producción, tal y como avisó hace algo más de medio año Ewan McGregor, confirmando que el proyecto seguía en marcha.

Y vaya si está en marcha que Disney+ ha anunciado el reparto completo de 'Star Wars: Obi-Wan Kenobi', la serie evento que recupera no solo al Kenobi de McGregor sino al mismo Anakin Skywalker/Darth Vader de Hayden Christensen. Los suyos fueron los primeros nombres que supimos, junto al de Indira Varma.

El reparto se completa con Moses Ingram, Joel Edgerton (Owen Lars), Bonnie Piesse (Beru Lars), Kumail Nanjiani, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie. Viendo el reparto anunciado parece que más allá de Kenobi, Skywalker/Vader y los Lars no vamos a tener reapariciones de personajes ya establecidos en otras de las películas o series de la franquicia.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/GH3JBZxZDh