'Star Wars': Ewan McGregor revela que la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney+ comenzará a rodarse en 2021

Los caminos de los midiclorianos son inescrutables y la producción de 'Obi-Wan Kenobi', la serie de Star Wars para Disney+ protagonizada por el maestro jedi parece que por fin tiene fecha de rodaje. Y por fin porque es un ejemplo de desarrollo accidentado con cambios de guionistas y parones diversos incluidos.

Ewan McGregor ha revelado que la serie comenzará su rodaje en primavera de 2021. Lo ha hecho en una reciente entrevista en ET promocionando su nueva docuserie de viajes, 'The long way up' para Apple TV+. Esto vendría a significar que mantienen, o al menos todo lo que puedan, 2022 como año de lanzamiento de la ficción.

No solo eso, sino que el actor asegura que 'Obi-Wan Kenobi' será de temporada única (y si los planes se mantienen, de entre cuatro y seis episodios), algo en línea con lo que Kathleen Kennedy comentó el pasado agosto.

Claro, tampoco ha querido poner la mano en el fuego porque con 'Star Wars' nunca se sabe. 'The Mandalorian' les ha funcionado muy bien en Disney+ y si algo le gusta a Lucasfilms es echar más carbón a la maquinaria.

Entre los episodios III y IV

Joby Harold al guion y Deborah Chow a la dirección conforman en tándem creativo que se encargará de trazar esta aventura de Obi-Wan, que sucederá entre 'La venganza de los Sith' y 'Una nueva esperanza'. Un periodo amplio y complejo para el maestro de Anakin y para la galaxia. Tanto que, según Chow, una película de dos horas resultaría escasa:

"Hay tanto entre 'La venganza de los Sith' y 'Una Nueva Esperanza' que no se ha explorado... La idea de poder emprender un viaje de personajes a los que le sumas la política y toda la inmensidad del imperio con todo lo que está sucediendo, es emocionante. Parece un período adecuado de la historia de la saga y, a veces, eso es muy difícil de contar en sólo dos horas. (...) La situación es muy compleja tanto para Obi-Wan personalmente como, en cierto modo, para el estado de la galaxia, necesitas tiempo para explorarla".

Pues tenemos un problema aquí, porque si se confirma que será una miniserie de tan solo cuatro episodios, tampoco es que Chow y compañía tengan mucho más de dos horas para explorar lo que se supone que quiere explorar.