'Star Wars: Obi-Wan Kenobi' cambia de guionista: la serie de Disney+ ficha al escritor de 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur'

Tras un amago de parón, un aluvión de rumores, y una pandemia, la producción de Disney+ sobre uno de los personajes capitales de Star Wars parece haber encontrado el guionista que andaba buscando.

Las aventuras del joven Obi-Wan

Han pasado quince años desde que la trilogía-precuela de George Lucas finalizase con 'La guerra de las galaxias. Episodio III: La venganza de los Sith', y desde entonces son millones de seguidores los que esperaban ver a Ewan McGregor repetir su personaje. El propio actor ha expresado habitualmente su entusiasmo ante la oportunidad, y su aparición en la alfombra roja de 'Han Solo: Una historia de Star Wars' alimentó esa esperanza. El rendimiento económico de la película, muy por debajo de lo esperado, dejó todos los proyectos en espera y a los fans preguntándose qué por el futuro al personaje.

Ahora se anuncia que el escritor Joby Harold ha sido el elegido para reemplazar a Hossein Amini en el proyecto. Harold ha ejercido anteriormente como productor ejecutivo de 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum' y ha escrito la esperada 'Army of the Dead' de Zack Snyder. McGregor, que interpretó a Kenobi en la trilogía de las precuelas, está listo para repetir su papel como Maestro Jedi.

A pesar de la emoción en torno al proyecto, está claro que ha habido algunos problemas con el ajuste de la historia, ya que surgieron rumores a principios de este año sobre el retraso en la producción porque los guiones no estaban a la altura de lo esperado: "Comenzaremos a filmar a principios del próximo año y arrancaremos la preproducción este verano, hay guiones que son realmente buenos, y ahora continúan trabajando en ellos para mejorarlos aún más", reveló McGregor en Good Morning America a principios de este año.

"Y estoy emocionado por eso. Creo que lo último que filmé fue en 2003, ha pasado un tiempo. Me acuerdo al ver sus nuevas películas o 'The Mandalorian', realmente lo disfruté. Me mantengo lo más actualizado posible con el mundo de Lucasfilm. No creo que me lleve dos minutos; me pondré la capa y estaré allí, creo."