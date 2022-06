'The Umbrella Academy': la estupenda temporada 3 confirma por qué es la gran serie de superhéroes de Netflix

Netflix apostó en su momento con fuerza por las series de superhéroes, pero la pérdida de las hechas por Marvel dejaron un importante vacío del que todavía no ha podido recuperarse. Es cierto que ha habido otras tentativas como 'Jupiter's Legacy', 'Educar a un superhéroe' o incluso la española 'El vecino', pero la única que realmente se ha convertido en un éxito indiscutible para la plataforma ha sido 'The Umbrella Academy'.

Basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Bá, 'The Umbrella Academy' estrena ahora su tercera temporada tras casi dos años de espera desde el lanzamiento de la segunda. Será el próximo 22 de junio cuando los nuevos episodios lleguen a Netflix, pero yo ya he tenido la oportunidad de ver los tres primeros, una nueva confirmación de lo genial que puede llegar a ser.

Un regreso con fuerza

Si 'The Boys' siempre se ha caracterizado por lo cafre que llega a ser, 'The Umbrella Academy' ha apostado por un enfoque más juguetona y ocurrente, tanto con las ideas argumentales que maneja el equipo liderado por Steve Blackman como por su facilidad para ir saltando de géneros. Tan fácil gira todo hacia la comedia como se ponen serios, un difícil equilibrio que sigue manejando tan bien como muy pocas series y sin perder de vista su lado más espectacular.

Eso es algo de lo que vuelve a hacer gala ya en el primer episodio de esta tercera temporada, donde la inevitable confrontación resultante del cliffhanger con el que se despidió la segunda da mucho de sí. Mejor no entrar detalles, pero hay una secuencia en la que no concibo otra respuesta que la incredulidad inicial y el entusiasmo posterior. Lástima que luego tengan que explicarlo, pero bueno tampoco me voy a quejar de lo espectacular que resulta lo que acaba sucediendo a continuación.

No obstante, todo lo que sucede en ese primer episodio no deja de ser una introducción de lo que se contará a lo largo de esta tercera temporada. Acostumbrados como estamos ya a amenazas de finales del mundo, la que se presenta aquí no es que sea más peligrosa de lo visto previamente, pero sí tiene un matiz más retorcido que hace que tenga muchas más vertientes, lo cual ayuda a que 'The Umbrella Academy' no se atasque, algo que a mi juicio sí sucedió en el arranque de la segunda.

La llegada de la Academia Sparrow es uno de los grandes aciertos, tanto por la llegada de sangre nueva a la serie como por el hecho de que sus poderes parecen hasta cierto punto una respuesta a los de la peculiar familia protagonista. No es que tenga pinta que esa oposición particular vaya a explorarse a fondo, pero sí añade otro capa adicional de interés, tanto a escenas concretas como a todo el arco de temporada.

Conste que no son la única novedad en lo referente a los personajes, pero otra importante subtrama de contenido paterno filial que se introduce en la tercera temporada resulta mucho menos fascinante. Al menos en este tramo inicial, pues no dudo que acabará dando más de sí, pues por el momento ha sido algo inesperado con lo que todavía se está aprendiendo a lidiar.

Todo encaja bien

De hecho, tengo curiosidad por ver cómo manejan eso teniendo en cuenta uno de los misterios que han de resolver los protagonistas, porque al final lo que mejor consigue este arranque de tercera temporada es plantear una mapa de tramas en el que no hay ni una sola que me deje con pereza de ver cómo irá la cosa hacia delante.

Y además, el equipo de guionistas está sabiendo muy bien cómo hilar todos los frentes para que nada se sienta forzado, ni siquiera el hecho de que ahora Vanya pase a ser Viktor, un movimiento que seguro muchos criticarán con ahínco. A nivel personal, no es que me vuelva loco que venga a ser una especie de traslación a la ficción del caso real de Elliot Page, pero tampoco desentona y sí que siempre me había dando la sensación de que había algo un poco fuera de lugar en Vanya. Al menos en la versión del personaje que hemos visto en la serie de Netflix.

Por lo demás, los episodios se pasan volando, la serie sigue teniendo una marcada identidad visual -tanto cuando simplemente busca ser colorida como cuando potencia su faceta más impresionante- y la galería de personajes se complementa entre sí, y de ahí la serie sigue creciendo. Si es que hasta conserva esa chispa que la mayoría de series ya habría perdido a estas alturas.

En resumidas cuentas

'The Umbrella Academy' sigue molando en su tercera temporada. Todo lo que hizo que disfrutásemos con ella permanece ahí, aderezado con unas nuevas tramas que dejan con ganas de más y la acertada adición de la Academia Sparrow. Dentro de unos días os diré si los episodios restantes mantienen el nivel o si hay variación al alza o a la baja, pero los tres primeros han cumplido con buena nota. Sin duda, una de las mejores series de Netflix de este 2022.