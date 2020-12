'The Umbrella Academy': todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la serie de superhéroes de Netflix

Netflix se tomó más tiempo del que hubiese gustado a sus fans para anunciarlo, pero finalmente renovó 'The Umbrella Academy' por una tercera temporada. Y es que las dos primeras tandas de episodios de esta adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá gozaron de una gran popularidad, por lo que lo raro habría sido no seguir adelante con ella.

A continuación, vamos a repasar todo lo que se sabe sobre esta tercera temporada, desde la historia hasta el reparto, pasando por el rodaje. Información que iremos actualizando según vayan surgiendo más novedades sobre la serie de Netflix.

La historia

La serie de Netflix se enfrentará al reto de cómo abordar el cliffhanger con el que cerró su segunda temporada -ojo con los spoilers-. Recordemos que los Hargreeves conseguían regresar al presente y evitar el Apocalipsis que iba a producirse en noviembre de 1963, descubriendo a su vuelta que algo habían hecho para evitar también el que sucedía en la actualidad.

El problema es que vuelven a un presente diferente en el que su padre ha adoptado a niños diferentes. El único nexo en común es Ben, pero es un Ben diferente que no reacciona precisamente bien al ver al resto, ya que en este punto lo que existe es la Sparrow Academy, no la Umbrella Academy. Todo apunta a una nueva línea temporal y está claro que antes o después surgirá otro apocalipsis a evitar.

El reparto

En la tercera temporada de la serie volveremos a ver a los personajes de Vanya (Elliot Page), Cinco (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Ben (Justin H. Min), Luther (Tom Hopper), Sir Reginald (Colm Feore) y Lila (Ritu Arya).

Además, Steve Blackman, showrunner de la serie, ha confirmado que los miembros de la Sparrow Academy son nuevos personajes y no doppelgängers de los Hargreeves pese al vínculo de Ben. Por desgracia, no vemos el rostro del resto de miembros en el final de la segunda temporada, por lo que habrá que esperar a ver qué actores ficha la serie de Netflix para interpretarlos.

El rodaje

Me pregunto quien va a dirigir la tercera temporada de @UmbrellaAcad ? 🧐🤓 https://t.co/C6yJ2Ww1xh — Paco Cabezas (@Paco_Cabezas) November 10, 2020

La tercera temporada de 'The Umbrella Academy' empezará a rodarse más tarde de lo habitual, ya que las grabaciones no comenzarán hasta febrero de 2021. Al igual que las dos anteriores tandas de episodios, el rodaje tendrá lugar en Canadá.

Por cierto, el español Paco Cabezas se ocupará de la puesta en escena de algún episodio de la tercera temporada.

El tráiler

Si todavía ni siquiera ha empezado el rodaje, obviamente no tenemos tráiler (y tampoco ninguna imagen) de esta tercera temporada.

La fecha de estreno

Todavía no hay fecha de estreno anunciada de forma oficial, pero sí que podemos hacer una estimación teniendo en cuenta que el rodaje no comenzará hasta el próximo mes de febrero.

Recordemos que la segunda temporada se grabó entre junio y noviembre de 2019, no estrenándose hasta el 31 de julio de 2020, por lo tanto es probable que la tercera temporada de 'The Umbrella Academy' no llegue a Netflix hasta marzo de 2022 si se mantiene el mismo ritmo.