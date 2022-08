'The Umbrella Academy': todo lo que sabemos sobre la temporada 4 y final de la serie de superhéroes de Netflix

En Netflix quedó un gran vacío tras la cancelación de todas sus series de Marvel, pero la plataforma de streaming supo llenarlo en parte gracias a 'The Umbrella Academy', un título muy popular hasta ahora -aunque quizá no tanto como 'The Boys', la gran ficción televisiva de superhéroes de Amazon-. Sin embargo, Netflix ya ha dejado claro que la cuarta temporada de esta estupenda serie de superhéroes también será la última.

A continuación encontraréis todos los detalles que se conocen por ahora de la temporada 4 de 'The Umbrella Academy'. Obviamente, el artículo irá actualizándose a medida que tengamos más información sobre la despedida definitiva de la familia Hargreeves, que esperemos que haga méritos para permanecer como una de las mejores series originales de Netflix.

La historia

Cuidado con los spoilers de la tercera temporada.

A la cuarta temporada de 'The Umbrella Academy' le tocará lidiar con el peculiar final que dejó la tercera con todos los miembros de la Academia son poderes tras el plan ejecutado por Sir Reginald. Eso sí, no pudo completarlo del todo, lo que abre la puerta a que haya alguna forma de revertirlo.

Quien no creo que vaya a estar demasiado interesada en conseguirlo es Allison, quien había hecho un trato con esta iteración de su padre adoptivo para volver a reunirse con Claire y Ray.

Además, Luther está desesperado por localizar a Sloane, mientras que el resto de integrantes de la Academia parece que prefiere centrarse en vivir unas vidas normales, aunque no queda claro que todos estén convencidos. Esa enigmática escena post-créditos con Ben seguro que lleva a alguna parte, pero por ahora todo es un misterio. Eso sí, parece que los guiones ya están escritos en su mayor parte, por lo que parece claro que sus responsables sí saben muy bien hacia dónde se dirigen.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 y final de 'The Umbrella Academy' en Netflix?

Todo apunta a que fácilmente tendremos que esperar hasta finales de 2023 o principios de 2024, ya que el rodaje todavía no ha comenzado y la mecánica llevada a cabo con las dos anteriores lleva a esa conclusión.

Para que os hagáis una idea más aproximada, entre el anuncio de la renovación por una segunda temporada y su estreno pasaron 13 meses, espera que con la tercera tanda de episodios se disparó hasta los 17 meses. Teniendo en cuenta todo lo que tiene que dejar bien cerrado, seguro que la cuarta es la temporada más ambiciosa, lo cual supone más tiempo de preparación...

Reparto y protagonistas

Para la cuarta temporada de 'The Umbrella Academy' están confirmados los regresos de Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Cinco), Justin H. Min (Ben), Ritu Arya (Lila) y Colm Feore (Sir Reginald).

También es probable que vuelvan dos actores que fueron fijos en la tercera temporada y cuyo destino quedó en el aire. Me refiero Genesis Rodriguez (Sloane) y Britne Oldford (Fei). Tampoco conviene descartar un nueva aparición de Adam Godley como Pogo, pero estos tres intérpretes no están confirmados. Personalmente, lo que más me sorprendería es no volver a saber de Sloane.

Mismo showrunner

Steve Blackman volverá a ejercer como showrunner de 'The Umbrella Academy' por última vez. Esperemos que le den suficiente margen para centrarse primero en cerrar esta serie por todo lo alto, pues también hemos sabido que Netflix ha confiado en él para adaptar a la pequeña pantalla el videojuego 'Horizon Zero Dawn'.

Tráiler, imágenes y cartel

Atención, reunión familiar: #TheUmbrellaAcademy tendrá una cuarta y última aventura ☂️🖤 pic.twitter.com/OiGqfDB8EB — Netflix España (@NetflixES) August 25, 2022

Lo único que tenemos por ahora es ese anuncio realizado por Netflix para confirmar su renovación por una cuarta temporada. Tocará tener paciencia antes de poner tener un vistazo final a los episodios finales de 'The Umbrella Academy'