El creador de 'The Umbrella Academy' explica el final de la temporada 3 y desvela la incógnita sobre quién aparece en la escena post-créditos

Hace ya unos días que Netflix estrenó la tercera temporada de 'The Umbrella Academy', estando todavía en el aire si tendrá o no una cuarta. Lo que sí está claro es que la última entrega, una de las mejores series de la plataforma de lo que llevamos de año, tuvo un final abierto que deja con varias dudas al espectador.

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante.

Ahora vamos a repasar varias de ellas a través de las aclaraciones realizadas por Steve Blackman, creador y showrunner de 'The Umbrella Academy' -ojo, que la serie parte de un cómic, pero Blackman ha hecho cambios bien sustanciales respecto al mismo-. Probablemente la más llamativa sea esa escena post-créditos en la que vemos a Ben (Justin H. Min) a bordo de un tren rumbo a la estación de Yeouido, ¿pero qué versión de Ben es exactamente? Esto es lo que ha señalado Blackman:

Sólo puedo decirte que es el Ben Sparrow que conociste en la tercera temporada. No es el Ben fantasma, no es el Ben de esa línea temporal de Umbrella. Es el Ben que conocimos en esta temporada, es ese Ben el que está en el tren

De hecho, ni siquiera el propio actor que da vida a Ben sabe qué significa esa escena porque "cuando la rodé, no me dieron ninguna información sobre lo que estábamos haciendo, para qué se iba a utilizar. Y cuando lo vi en la escena post-créditos, me quedé tan sorprendido como todos". Eso sí, perfectamente podría ser el mismo tren que vimos al inicio del primer episodio de esta temporada en el que se producía un sorprendente embarazo, pero claro, sobre eso no han querido confirmar nada.

El universo no se reprogramó por completo

No obstante, lo que Blackman sí desveló es que "Hargreeves no terminó de reprogramar el universo", por lo que algún detalle de su plan maestro no debió salir bien, ¿quizá es ahí donde entra Ben? Porque puede que sea la versión Sparrow, pero el look que tiene recuerda más al de que conocimos en las dos primeras temporadas...

Por cierto, Blackman también apuntó que este había sido en todo momento el objetivo del personaje interpretado por Colm Feore, pues "todo hasta ahora para Hargreeves conducía al punto de querer recuperar a su esposa, y la tiene pero no todo es como parece". Por lo pronto, otro detalle extraño es la desaparición de Sloane, ¿qué habrá sido de ella?

Por desgracia, Blackman no ha querido adelantar nada sobre esa aún hipotética cuarta temporada, pero sí que ha dejado claro que "si la conseguimos, sé cuáles son el principio, el intermedio y el final". Siempre mejor así que ir improvisando sobre la marcha...